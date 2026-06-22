Nación | 22-06-26 | 15:39 | Actualizada | 22-06-26 | 15:39 |

Elementos de la Guardia Nacional (GN), Ejército e integrantes de la Fiscalía General de la República (FGR) efectuaron el aseguramiento de un inmueble en , donde aseguraron 24 mil 409 litros de metanfetamina líquida, 98 mil 640 litros y 59 kilos de sustancias químicas utilizadas para la elaboración de droga sintética.

Esto representa el decomiso más grande en la presente administración en su tipo y segundo en el registro histórico. Con una afectación económica a la delincuencia organizada por más de 9 mil millones de pesos.

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Ejército asegura 24 mil litros de metanfetamina líquida en Los Mochis, Sinaloa. Foto: Especial
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En el lugar fue detenido Jorge “N”, presunto integrante del “Cártel del Pacífico”, los uniformados también incautaron dos vehículos, cargadores para armas largas y municiones de diversos calibres.

El detenido y lo asegurado fueron puestos a disposición de la FGR con sede en para continuar con las investigaciones, así como con las acciones periciales y determinar su situación jurídica.

Ejército asegura 24 mil litros de metanfetamina líquida en Los Mochis, Sinaloa. Foto: Especial
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em/rmlgv

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