Elementos de la Guardia Nacional (GN), Ejército e integrantes de la Fiscalía General de la República (FGR) efectuaron el aseguramiento de un inmueble en Los Mochis, Sinaloa donde aseguraron 24 mil 409 litros de metanfetamina líquida, 98 mil 640 litros y 59 kilos de sustancias químicas utilizadas para la elaboración de droga sintética.

Esto representa el decomiso más grande en la presente administración en su tipo y segundo en el registro histórico. Con una afectación económica a la delincuencia organizada por más de 9 mil millones de pesos.

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Ejército asegura 24 mil litros de metanfetamina líquida en Los Mochis, Sinaloa. Foto: Especial

En el lugar fue detenido Jorge “N”, presunto integrante del “Cártel del Pacífico”, los uniformados también incautaron dos vehículos, cargadores para armas largas y municiones de diversos calibres.

El detenido y lo asegurado fueron puestos a disposición de la FGR con sede en Los Mochis para continuar con las investigaciones, así como con las acciones periciales y determinar su situación jurídica.

Ejército asegura 24 mil litros de metanfetamina líquida en Los Mochis, Sinaloa. Foto: Especial

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