La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Secretaría de Marina (Semar) informaron que representantes de las dependencias, así como del Comando de Operaciones Especiales Norte de Estados Unidos (SOCNORTH) y Comando de Fuerzas de Operaciones Especiales de Canadá (CANSOFOM), asistieron a la Conferencia Internacional “Semana de las Fuerzas de Operaciones Especiales” en Tampa, Florida en Estados Unidos, que inició el 12 de junio y concluyó este lunes.

“Durante este evento se abordaron temas orientados al fortalecimiento del adiestramiento de las Unidades de Fuerzas Especiales y los mecanismos de sincronización multilateral para garantizar la seguridad de la Copa Mundial de la FIFA 2026”, detallaron las dependencias en redes sociales.

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Indicaron que la participación de representantes de los Componentes de Fuerzas Especiales en esta conferencia fortalece los mecanismos de cooperación multilateral y contribuye al desarrollo de capacidades institucionales de las Fuerzas Armadas de México, Estados Unidos y Canadá, bajo los principios de reciprocidad, responsabilidad compartida y diferenciada, confianza mutua y respeto a las decisiones y territorios soberanos de los tres países.

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