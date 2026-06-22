La presidenta Claudia Sheinbaum descartó que las tensiones comerciales entre Canadá y Estados Unidos pongan en riesgo la permanencia del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), al afirmar que se trata de un acuerdo respaldado por los congresos de los tres países y que continúa siendo una herramienta clave para la competitividad de América del Norte.

Durante su conferencia matutina, la mandataria señaló que cualquier modificación profunda al tratado tendría que ser aprobada por los poderes legislativos de las tres naciones, por lo que consideró poco probable que alguno de los socios busque excluir a otro del acuerdo comercial.

“No creemos que esa sea ni la posición de Canadá, ni la posición de Estados Unidos, ni nuestra posición”, sostuvo.

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Sheinbaum explicó que a principios de julio se prevé una comunicación sobre la continuidad del tratado y las posibles modalidades de revisión futura, en un contexto marcado por la política comercial impulsada por el presidente estadounidense Donald Trump, orientada hacia una mayor protección de la economía de su país.

La titular del Ejecutivo reconoció que actualmente las negociaciones se desarrollan por separado, debido a una decisión de Washington de mantener conversaciones bilaterales con México y Canadá, aunque reiteró que el Gobierno mexicano ha insistido en la conveniencia de sostener diálogos tripartitos.

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Aseguró que el T-MEC sigue siendo defendido por empresas y gobiernos de los tres países debido a las ventajas competitivas que ofrece frente a otras regiones del mundo, particularmente frente a China.

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Respecto a la relación con Canadá, Sheinbaum destacó que ambos países han fortalecido sus vínculos comerciales y de inversión, además de compartir el interés de preservar el acuerdo comercial. Como ejemplo, mencionó una próxima inversión canadiense en el puerto de Altamira, Tamaulipas, que permitirá incrementar el intercambio marítimo entre ambas naciones.

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En materia de seguridad y certeza jurídica, la presidenta afirmó que México ofrece condiciones para la inversión extranjera y aseguró que cualquier situación irregular que afecte a ciudadanos o empresarios extranjeros es atendida por las autoridades.

Sobre señalamientos relacionados con empresas mineras canadienses y presuntos vínculos con grupos delictivos, indicó que los casos deben ser denunciados formalmente ante las autoridades competentes y reveló que el gabinete de seguridad investiga dos asuntos que han sido difundidos en medios de comunicación.

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Asimismo, subrayó que una de las principales exigencias del Gobierno mexicano hacia las compañías mineras canadienses es el cumplimiento de las normas ambientales y de remediación de daños, similares a las que observan en Canadá.

Sheinbaum destaca combate a la violencia y baja de homicidios

Finalmente, al responder a declaraciones de políticos canadienses sobre la seguridad en México, Sheinbaum defendió los avances de su administración en el combate a la violencia y aseguró que los homicidios dolosos se han reducido 46 por ciento en los últimos 20 meses.

La Mandataria federal destacó además la imagen positiva que proyecta el país durante el Mundial de Futbol, al señalar que México se encuentra “en la vista del mundo” por la hospitalidad de su población y el ambiente de celebración que se vive en distintas ciudades.

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“México está hoy en la vista del mundo”, afirmó, al tiempo que expresó orgullo por el desempeño de las familias mexicanas y por los resultados de la estrategia de seguridad implementada por su gobierno.

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Alistan reunión México, EU y Canadá

Tras realizarse la segunda ronda de conversaciones con Estados Unidos sobre el T-MEC, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró que “fue muy buena reunión” con las autoridades mexicanas encabezadas por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

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En su conferencia mañanera de este lunes 22 de junio en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo aseguró que “vamos avanzado” y señaló que esta semana se dará más información.

“Fue una muy buena reunión la que tuvo en Estados Unidos, en Washington, y vamos avanzando. El 1 de julio, lo más probable, es que haya una reunión virtual de Canadá, Estados Unidos y México con los secretarios de Economía o los correspondientes en cada uno de los países “, dijo.

Mencionó qué para el 15 o 16bde julio se espera un encuentro en territorio mexicano para seguir con las conversaciones.

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aov/apr