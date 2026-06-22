Julio César León Trujillo, coordinador nacional de Becas para el Bienestar, informó que, al cierre de junio de 2026, se han invertido 23 mil 620 millones 678 mil 600 pesos para las Becas Bienestar, las cuales han beneficiado a cerca de 12 millones 876 mil 579 estudiantes de todos los niveles educativos en el país.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en el Salón Tesorería en Palacio Nacional, León Trujillo explicó que en el caso de educación básica se han destinado 13 mil 116 millones 983 mil 100 pesos que han alcanzado una cobertura de 8 millones 216 mil 801 estudiantes.

Detalló que en educación media superior, la inversión ha sido de 7 mil 943 millones 419 mil 300 pesos con alrededor de 4 millones 180 mil 747 beneficiarios.

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Mientras que para educación superior, en el caso de Jóvenes Escribiendo el Futuro, se han destinado 2 mil 560 millones 276 mil 200 con 479 mil 031 beneficiarios, en tanto que para Gertrudis Bocanegra, la inversión ronda los 106 millones 255 mil 600 con una cobertura de 55 mil 924 estudiantes.

Adicionalmente, anunció que se incorporarán 9 millones de estudiantes a la beca de Útiles y Uniformes Escolares con un monto de 2 mil 500 pesos por estudiante, recursos que serán dispersados en agosto.

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