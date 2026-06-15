El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Educación Pública (SEP), formaliza el esquema de distribución económica para las comunidades escolares inscritas en los programas de apoyo prioritarios.

El proceso de dispersión financiera está diseñado específicamente para los alumnos de continuidad integrados en la Beca Universal Benito Juárez (Educación Media Superior), la Beca Educación Superior Jóvenes Escribiendo el Futuro y la Beca de Apoyo para Transporte Gertrudis Bocanegra (Educación Superior).

Con el propósito de asegurar un flujo ordenado en los puntos de cobro, las autoridades educativas establecen un calendario estructurado que permite a las familias identificar el momento exacto en que los fondos son transferidos a sus cuentas institucionales.

Beca Benito Juárez, inica el registro para alumnos de educación media superior de todo el país / Imagen: https://www.gob.mx/

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Calendario de dispersión ordenado por la inicial del apellido

De acuerdo con las disposiciones emitidas por la Secretaría de Educación Pública en sus canales institucionales, la entrega de los apoyos económicos correspondientes al bimestre de mayo(junio) de 2026 se realiza estrictamente bajo un orden alfabético basado en la inicial del primer apellido del beneficiario. El cronograma oficial distribuye las fechas de la siguiente manera:

Lunes 15 : Corresponde prioritariamente a los estudiantes cuyos apellidos comienzan con las letras A y B.

: Corresponde prioritariamente a los estudiantes cuyos apellidos comienzan con las letras A y B. Martes 16 : C.

: C. Miércoles 17 : D, E y F.

: D, E y F. Jueves 18 : letra G.

: letra G. Viernes 19 : H, I, J, K y L.

: H, I, J, K y L. Lunes 22 : M.

: M. Martes 23 : N, Ñ, O, P y Q.

: N, Ñ, O, P y Q. Miércoles 24 : R.

: R. Jueves 25 : S.

: S. Viernes 26 T, U, V, W, X, Y y Z.

Foto: Captura de pantalla en X

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Lineamientos de consulta y cobro seguro para los estudiantes

La autoridad educativa federal recuerda a los beneficiarios que es indispensable verificar de forma previa la programación que les corresponde para asegurar una correcta administración del apoyo económico.

Los canales informativos oficiales de la dependencia enfatizan de forma estricta que "ya puedes consultar cuándo recibirás tu depósito del bimestre mayo(junio)" con la finalidad de planificar la asistencia a los módulos bancarios. Las normas del programa establecen que el dinero se mantiene resguardado en la cuenta una vez realizada la transferencia, lo que evita la necesidad de retirarlo inmediatamente.

Asimismo, se exhorta a la comunidad estudiantil a mantener la confidencialidad de sus herramientas de acceso y a seguir únicamente las plataformas de comunicación verificadas por el Gobierno de México.

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Para los casos en que los alumnos requieran validar aspectos complementarios de su situación escolar, el sistema de atención permanece disponible mediante los portales de gestión digital correspondientes a cada modalidad de beca, asegurando el acompañamiento institucional durante todo el ciclo de pagos.

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