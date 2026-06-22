El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), César Iván Escalante Ruiz, informó que el cumplimiento de las estaciones de servicio con la estrategia para estabilizar el precio del diésel continúa en aumento, al pasar de 31.2% el pasado 10 de mayo a 77.3% al 19 de junio, mientras que el precio promedio nacional del combustible también registró una disminución.

Durante la presentación del monitoreo semanal de precios, el funcionario señaló que el precio promedio nacional del diésel bajó de 27.73 pesos por litro el 10 de mayo a 27.14 pesos al 19 de junio.

Indicó que la Profeco mantendrá la vigilancia permanente para verificar el cumplimiento de los acuerdos y detectar posibles abusos en la comercialización del combustible.

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Como parte del monitoreo, destacó una estación de Pemex en Toluca, Estado de México, donde el diésel se vende en 26.90 pesos por litro y con márgenes de ganancia considerados justos. En contraste, exhibió una estación Repsol en La Paz, Estado de México, por ofrecer el combustible en 29.74 pesos por litro, así como una gasolinera de la marca Conoco en Bahía de Banderas, Nayarit, con un margen de ganancia de 2.79 pesos por litro.

En materia alimentaria, Escalante Ruiz resaltó que la mayoría de las cadenas comerciales cumplen con el acuerdo para mantener la canasta básica de 24 productos por debajo de los 910 pesos.

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Señaló que la tienda más económica detectada fue Chedraui UPAEP, en Puebla, con un precio de 764.40 pesos, mientras que la más cara fue HEB Las Fuentes, en Reynosa, Tamaulipas, con 911.60 pesos.

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Respecto al jitomate, el procurador aseguró que las mesas de trabajo impulsadas por el Gobierno de México han comenzado a reflejar resultados positivos.

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Explicó que el precio promedio nacional del jitomate saladet en centrales de abasto descendió hasta 19.51 pesos por kilogramo durante la segunda semana de junio.

Escalante Ruiz atribuyó esta reducción a la coordinación entre dependencias federales, productores y representantes de la cadena de comercialización, y afirmó que el objetivo es que estos beneficios se traduzcan en una mejora directa para la economía y la calidad de vida de las familias mexicanas.

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