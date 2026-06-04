La presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo informó que el acuerdo que ayer firmó con productores de jitomate busca disminuir el número de intermediarios para bajar el precio, y que se le dé prioridad al mercado nacional antes que la exportación.

La jefa del Ejecutivo federal manifestó su confianza en que con este acuerdo baje el precio del jitomate, el cual, destacó, llegó a venderse hasta en 100 pesos el kilo de jitomate, lo cual calificó como “¡una barbaridad!”.

Resaltó que el acuerdo se logró con productores de 18 de los 25 estados que siembran jitomate en México.

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Sheinbaum firma acuerdo con productores de jitomate (03/06/2026). Foto: X @Claudiashein

“Lo que estamos buscando es disminuir esos intermediarios, que haya un acuerdo directo entre el productor y el que vende el jitomate, sea central de abasto o sea tienda de autoservicio, o sea tianguis, o cualquier otra forma de comercialización del jitomate”.

“Bueno, cuando vas a sembrar el jitomate, pues que ya se determine a quién se lo vas a vender, pero no al intermediario, sino directamente a la central de abasto. ¿Qué tendría que ocurrir? Pues ciertas condiciones para que se pueda trasladar el jitomate, aunque tengas poca producción a la central de abasto. Este es el acuerdo que se firmó el día de ayer”, explicó.

En Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que otro de los acuerdos es que antes de que se exporte, el jitomate se venda para el mercado nacional para que no haya escasez en el país.

“También hay un acuerdo para que los insumos que tienen puedan disminuir de precio. Entonces, en este momento se está haciendo el acuerdo para que la siguiente cosecha pueda haber mucho más jitomate”, añadió.

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