La presidenta Claudia Sheinbaum declaró que el indulto del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández por parte de Estados Unidos pone en duda las resoluciones del Departamento de Justicia (DOJ), mismo que acusó a Rubén Rocha Moya y a nueve mexicanos más por vínculos con narcotraficantes.

“Salió una conversación, de quien fuera presidente de Honduras, que en efecto estaba detenido en los Estados Unidos y que fue liberado y la detención era por narcotraficante o por estar vinculado con el narcotráfico, Estados Unidos decide liberarlo y hay una conversación telefónica entre él y otra persona en donde dicen que van a organizar una campaña en contra de Colombia y en contra de México.

“Es una manera también de dudar nuevamente… Vamos a ponerlo así: de resoluciones del Departamento de Justicia de los Estados Unidos o de algunas oficinas del Departamento de Justicia, vamos a ponerlo así”, expresó la mandataria durante la conferencia matutina de este jueves 4 de junio.

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Presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia de prensa desde Palacio Nacional (04/06/2026). Foto: EFE / Isaac Esquivel

Hace un mes, el medio de comunicación Diario Rea, difundió audios de Juan Orlando Hernández y cercanos a él, como el presidente de Argentina, Javier Milei, en los cuales afirman que financian campañas en contra del gobierno de México y Colombia. Ante esto, el presidente colombiano Gustavo Petro acusó que políticos como Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, buscan derrumbar el progresismo en México y Colombia.

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Por otro lado, la presidenta Claudia Sheinbaum recordó que Donald Trump habló con el expresidente Andrés Manuel López Obrador sobre su iniciativa de declarar a los cárteles de droga mexicanos como organizaciones terroristas, a lo que AMLO expresó que estaba “muy mal” porque abriría la puerta a intervenciones ilegales.

“Trump lo escucha y dice, bueno, este lo cuenta incluso públicamente, lo relata el presidente López Obrador en la carta. Ahora, Trump decidió, ya venía con la idea de declararlos terroristas. En el momento que eso ocurre, nosotros enviamos una modificación a la Constitución, porque de acuerdo con las leyes de Estados Unidos, el denominar terrorismo, cambia completamente la condición de investigación de operaciones”, explicó la mandataria.

La Jefa del Ejecutivo destacó las modificaciones a la Constitución Política para no aceptar intervenciones, intromisiones o cualquier otro acto desde el extranjero que sea lesivo de la integridad independencia y soberanía de la nación. Tales como golpes de Estado, injerencias en elecciones o la violación del territorio mexicano sea esta por tierra, agua mar o espacio aéreo. Tampoco consentirá intervención en investigación y persecución alguna sin la autorización ni colaboración expresa del Estado Mexicano en el Marco de las leyes aplicables.

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Presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia de prensa desde Palacio Nacional (04/06/2026). Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL

Sheinbaum Pardo aprovechó para criticar al bloque opositor y “ultraderechistas neoliberales” y decir que no creen en el concepto de soberanía nacional. También criticó que políticos de oposición hayan invitado a Cayetana Álvarez de Toledo, diputada española para hablar sobre la soberanía mexicana.

“Porque ellos son iguales a los conservadores del siglo XIX, que fueron a buscar a Maximiliano para que gobernara México. Bueno, ahora van por gente del exterior, particularmente de España, les gustan mucho los ultraderechistas de España. Supongo que por la relación de Calderón con ellos, porque viven en España, Calderón. Entonces los traen aquí a México para que hablen mal de la presidenta”.

“¿Cómo va a entender (la soberanía) alguien que viene de fuera? Claro, hay muchos que estoy afuera que también lo entienden, pero estos ultraderechistas no lo pueden entender. Aparte que no quieren entenderlos, porque repito nuevamente, no solo no están con la transformación. Ellos no están con el pueblo, no están con el pueblo”, acusó.

Además, la presidenta dedicó varios minutos para hablar mal del empresario Ricardo Salinas Pliego, quien dijo, está en contra de que los adultos mayores y personas con discapacidad voten y reciban programas sociales.

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