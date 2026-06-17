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Culiacán. - A más de un mes del incendio en la plaza comercial Fiesta Las Palmas de la ciudad de Los Mochis que le costó la vida de seis personas y 12 más resultaron lesionados, el sector privado del municipio de Ahome instó a las autoridades judiciales acelerar los peritajes y dictámenes del siniestro para reactivar el comercio.
El presidente del Consejo Empresarial Restaurantero de los Mochis, Mario Zazueta Félix, explicó que un gran número de familias dependen de las actividades comerciales que se desarrollaban en dicha plaza, por lo que requieren volver a operar sus locales.
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Subrayó que a más de un mes del siniestro que causó severos daños a esta plaza comercial y dejó luto en hogares, se requiere que la Fiscalía General del Estado agilice todos los trabajos que requiera y los peritajes para determinar las causas que originó que el fuego se extendiera rápidamente en este inmueble comercial.
Indicó que muchos propietarios de negocios no han podido ingresar a esta plaza a recuperar su mercancía que es valiosa, la cual se presume no sufrió daños por el fuego y el denso humo que se generó con el siniestro.
Los empresarios del municipio de Ahome se mostraron preocupados por el tiempo que ha pasado y no se conoce cuando se va a emitir un dictamen final que finque responsabilidades y se permita la reactivación del comercio, previa rehabilitación de los locales que resultaron dañados.
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afcl/LL
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