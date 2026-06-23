Hermosillo. - La próxima inauguración de una nueva planta productora de mosca estéril en México reforzará la estrategia nacional para combatir el gusano barrenador del ganado y proteger a estados libres de la plaga, como Sonora.

El Gobierno del estado, a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura (Sagarhpa), destacó que la próxima puesta en marcha de la nueva planta productora de mosca estéril en México, representa un paso estratégico para fortalecer la lucha contra el gusano barrenador del ganado (GBG) y reforzar la protección sanitaria de regiones ganaderas libres de la plaga.

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La instalación será puesta en marcha por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y forma parte de las acciones para evitar la propagación de esta enfermedad que afecta al sector pecuario.

La titular de Sagarhpa, Celida López Cárdenas, destacó que la coordinación entre el Gobierno de México, el Gobierno de Sonora, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos y el Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal (USDA y Aphis, por sus siglas en inglés), así como los productores ganaderos, ha permitido consolidar una estrategia integral de prevención y contención para evitar el avance de esta enfermedad hacia el norte del país.

Foto: Especial

Como parte de estas acciones, dijo, se mantiene la liberación de mosca estéril en zonas estratégicas del sur de México y del estado de Texas, medida que ha demostrado ser una de las herramientas más efectivas para interrumpir el ciclo reproductivo de la plaga y reducir el riesgo de dispersión hacia regiones ganaderas libres de gusano barrenador.

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Además, se intensificó la capacitación de productores, médicos veterinarios e inspectores pecuarios para fortalecer la identificación temprana de posibles casos y la aplicación de protocolos de atención.

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Las autoridades también han fortalecido los puntos de verificación e inspección pecuaria, así como la supervisión de la movilización de ganado y las campañas informativas dirigidas a los productores.

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El Gobierno de Sonora destacó que estas medidas han permitido mantener al estado libre de gusano barrenador, condición clave para proteger el hato ganadero y garantizar las exportaciones de ganado hacia mercados internacionales.