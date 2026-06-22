La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que, a casi un año del cierre de la frontera a la importación de ganado por el gusano barrenador, existen pláticas permanentes con el gobierno de Estados Unidos.

“Es muy difícil que nosotros digamos cuando se va a abrir, porque no depende de nosotros, depende de los Estados Unidos”, dijo.

Durante su conferencia matutina en el Salón Tesorería en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo explicó que “lo que nosotros hemos propuesto es que se haga una comisión formal binacional (…) Que se instale formalmente una comisión que trate estos temas y que se esté reuniendo de manera permanente”.

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“Ya existe en los hechos, porque hay muchas reuniones, pero si la instalamos formalmente va a ser para beneficio de ambos países. Esa es la propuesta que ha hecho México”, agregó.

Adicionalmente, anunció que el viernes acudirá a Chiapas a inaugurar la primera fase de la planta de mosca estéril con su primera producción.

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“Entonces vamos a ver si con esta planta hay una nueva condición”, indicó.

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