La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó que el gobierno federal haya entregado el bono de 800 millones de pesos a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y afirmó que fueron destinados directamente a las escuelas para mejorar la educación en Oaxaca.

Durante su conferencia matutina en el Salón Tesorería en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo explicó que “lo primero es que no se da ese dinero a la CNTE, al sindicato, nunca (…) Esos 800 millones no tienen absolutamente nada que ver con la CNTE, nada”.

“No se entregan al sindicato para que el sindicato le entregue a las escuelas, no. Se entregan de manera directa a las escuelas”, dijo.

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“Está equivocada esta idea de que este recurso va para el sindicato, eso es falso. Va para mejorar la educación para las niñas y los niños en Oaxaca”, agregó.

En ese sentido, detalló que los recursos son para mejorar la educación de las niñas y los niños en Oaxaca, los cuales se traducirán en mayor número de plazas para maestros, mejoras para las escuelas, entre otras.

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Sheinbaum defiende diálogo con la CNTE

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que su gobierno mantiene abiertas las puertas al diálogo con el magisterio, pero subrayó que las negociaciones deben realizarse con quienes cuentan con la representación legítima de las y los trabajadores, elegida mediante procesos democráticos.

La mandataria señaló que, aunque su administración recibe a todos los grupos de docentes, el gobierno tiene la obligación de reconocer a las dirigencias sindicales que fueron electas por las bases, pues de lo contrario se desconocería la voluntad de los propios maestros.

“Se llama democracia. No puedes hablar de democracia sindical, no tener la representación de los maestros y las maestras de tu sección sindical y querer seguir siendo representante”, afirmó.

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Sheinbaum explicó que la CNTE cuenta con representación formal en estados como Oaxaca, Chiapas y Zacatecas, por lo que las mesas de negociación se desarrollan principalmente con esas dirigencias. Sostuvo que negociar con grupos que no fueron elegidos por las bases generaría inconformidad entre quienes sí participaron en los procesos internos para designar a sus representantes.

La presidenta comparó esta situación con otros movimientos sociales y estudiantiles, donde las decisiones se toman a través de representantes electos en asambleas, y afirmó que respetar esas estructuras es parte del ejercicio democrático.

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Asimismo, defendió los avances alcanzados por su gobierno para el magisterio, entre ellos el Fondo de Pensiones para el Bienestar, la basificación de más de un millón de docentes y aumentos salariales superiores a la inflación. También reiteró que su administración privilegia el diálogo y no la represión ante las movilizaciones de los trabajadores de la educación.

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