El diputado federal Eruviel Ávila celebró que la Iglesia católica expresara su apoyo a la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para analizar el papel que jugará la inteligencia artificial en la educación y la vida de la niñez.

A través de redes sociales, Ávila Villegas expresó que “la IA debe estar al servicio del aprendizaje y del desarrollo humano, siempre con responsabilidad, ética y poniendo en el centro a nuestras niñas, niños y jóvenes”.

El presidente de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Cámara de Diputados coincidió con la Iglesia en subrayar el acelerado y profundo impacto que la inteligencia artificial ha significado en la vida cotidiana.

Destacó el interés de Sheinbaum Pardo y de la Iglesia por pensar, más allá del avance tecnológico, en qué tipo de mexicanos queremos formar y el tipo de sociedad que se desea construir con este desarrollo.

En su editorial Desde la Fe, enfatizó que el debate sobre el papel de la IA no puede recaer sólo en el gobierno o en instituciones educativas, sino que es necesario que la conversación se extienda a las familias, empresas tecnológicas y varios actores sociales.

Resaltó que los padres siguen siendo los primeros responsables de la educación de sus hijos, las escuelas deben formar en el uso crítico, responsable y creativo de estas herramientas, y las empresas tienen la oportunidad de orientar la actividad económica hacia los criterios de transparencia, responsabilidad, inclusión, acceso y medidas de equidad que ayuden a corregir los desequilibrios creados por la concentración de riqueza y poder.

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