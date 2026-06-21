Nación | 21-06-26 | 08:57 | Actualizada | 21-06-26 | 08:57 |

La presidenta dedicó un mensaje de felicitación a los padres de familia y expresó su reconocimiento a su trabajo y contribuciones para mejorar el país.

“¡Muchas felicidades a todos los papás en su día! Hoy reconocemos a quienes, con amor, trabajo y esfuerzo, entregan lo mejor de sí para sus familias y contribuyen cada día a construir un mejor México”, señaló la mandataria.

A través de un mensaje en redes sociales, la Jefa del Ejecutivo le deseó a los más de 21 millones de hombres que son padres en México, un día lleno de alegría, abrazos y mucho cariño.

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“¡Feliz Día del Padre!”, publicó Sheinbaum Pardo. Este domingo, encabezará la inauguración de la Central de Ciclo Combinado González Ortega en Mexicali, , donde se espera que también dedique unas palabras a los papás.

El año pasado, la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció a los padres que “transforman cada jornada en una valiosa para sus hijas e hijos”. Mientras que en 2024, la mandataria federal compartió una foto con su papá cuando ella era bebé.

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“Feliz Día del Padre, espero lo pasen en familia. Les dejo una imagen con mi padre (QEPD) cuando yo tenía solo unos meses”, escribió en 2024.

dmrr/LL

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