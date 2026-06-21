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La presidenta Claudia Sheinbaum dedicó un mensaje de felicitación a los padres de familia y expresó su reconocimiento a su trabajo y contribuciones para mejorar el país.
“¡Muchas felicidades a todos los papás en su día! Hoy reconocemos a quienes, con amor, trabajo y esfuerzo, entregan lo mejor de sí para sus familias y contribuyen cada día a construir un mejor México”, señaló la mandataria.
A través de un mensaje en redes sociales, la Jefa del Ejecutivo le deseó a los más de 21 millones de hombres que son padres en México, un día lleno de alegría, abrazos y mucho cariño.
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“¡Feliz Día del Padre!”, publicó Sheinbaum Pardo. Este domingo, encabezará la inauguración de la Central de Ciclo Combinado González Ortega en Mexicali, Baja California, donde se espera que también dedique unas palabras a los papás.
El año pasado, la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció a los padres que “transforman cada jornada en una valiosa enseñanza para sus hijas e hijos”. Mientras que en 2024, la mandataria federal compartió una foto con su papá cuando ella era bebé.
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“Feliz Día del Padre, espero lo pasen en familia. Les dejo una imagen con mi padre (QEPD) cuando yo tenía solo unos meses”, escribió en 2024.
dmrr/LL
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