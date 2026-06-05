[Publicidad]
Texas decretó una emergencia y la declaración de desastre en los condados de Zavala y Uvalde, al sur del estado, tras haberse confirmado un caso de mosca del gusano barrenador, una plaga erradicada en Estados Unidos en la década de 1960 y considerada una de las principales amenazas para la ganadería.
El gobernador del estado, Greg Abbot, indicó en una rueda de prensa que la medida permite movilizar "todos los recursos disponibles" y reasignar personal en todo Texas para responder a la amenaza de este parásito.
También señaló que se acelerará el movimiento de moscas estériles hacia el estado, que utilizan para contener la plaga, y se construirá una nueva planta para criar estos insectos en Edinburg, al sur del estado.
Lee también Confirman primer caso de gusano barrenador en EU; activan acciones para contener el brote
Texas combatirá al gusano barrenador con moscas estériles
Para la erradicación de esta plaga, se usa la técnica del insecto estéril, que consiste en criar grandes cantidades de moscas en un laboratorio, esterilizar a los machos mediante radiación y liberarlos en las zonas afectadas.
Estos machos estériles se aparean con hembras silvestres, que solo se reproducen una vez en su vida, lo que impide que nazcan nuevas larvas viables.
La mosca del gusano barrenador es un parásito cuyas larvas se alimentan de tejido vivo de animales de sangre caliente, especialmente ganado, fauna silvestre y mascotas, y en raras ocasiones puede afectar a humanos. Si no se trata, puede provocar lesiones graves o la muerte.
Lee también EU investiga posible caso de gusano barrenador en el sur de Texas; frontera con México está cerrada a importación de ganado
Las hembras depositan huevos en heridas abiertas o zonas húmedas del cuerpo, como ombligos de animales recién nacidos o pequeñas lesiones, y las larvas eclosionan rápidamente, agravando las heridas, de acuerdo con el Departamento de Agricultura de EU.
La identificación temprana y el tratamiento veterinario permiten salvar a los animales afectados y evitar la expansión del brote, señalan las autoridades federales.
La plaga fue erradicada de EU en la década de 1960 pero las autoridades han seguido de cerca su avance por Centroamérica y México, donde se han registrado brotes en los últimos años.
Impacto económico del gusano barrenador
Según el USDA, la presencia de la mosca del gusano barrenador puede generar importantes pérdidas económicas debido a la muerte de animales, la disminución de la producción ganadera y los costos asociados a la vigilancia y los tratamientos veterinarios.
Lee también Detectan primer caso de gusano barrenador en una persona en CDMX; reportan 235 en total en México
De acuerdo con datos oficiales, Texas alberga el mayor inventario de ganado vacuno de Estados Unidos, con más de 12 millones de cabezas, y desempeña un papel clave en la producción nacional de carne de res.
El estado concentra una parte significativa de los ranchos y corrales de engorde del país por lo que cualquier amenaza sanitaria, que afecte a sus rebaños, puede tener repercusiones económicas para productores, exportadores y consumidores en todo el mercado estadounidense.
mcc
[Publicidad]
Más información
Estados
Gracias a alerta del FBI, capturan a presunto agresor sexual de un menor de edad en Guanajuato; rescatan a víctima
Tendencias
VIDEOS: Así se sintió el sismo de HOY 5 de junio en CDMX; usuarios comparten clips del movimiento en redes sociales
Tendencias
Fernanda Blaz revela estado de salud de su mascota tras caída; "De los peores días de mi vida", dice
Estados
Evacúan a más de 350 personas por presunta fuga de gas en guardería del IMSS en Mazatlán; no se reportan lesionados
Sección
Ángela Aguilar asegura que Dua Lipa copió su look y las redes le responden: "Dua sí se casó en mayo". VIDEO
Sección
Taylor Swift y Travis Kelce planean casarse en Nueva York: revelan nuevos detalles
Sección
Texas activa emergencia tras detectar una plaga erradicada hace más de 60 años. ¿En qué condados?
Sección
¿Tienes 60 años o más? Ya abrió el registro para recibir esta pensión; consulta requisitos y fechas