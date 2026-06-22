Ante el avance del derechista Abelardo de la Espriella en las elecciones presidenciales de Colombia, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió esperar al conteo final.

En su conferencia mañanera de este lunes 22 de junio en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo indicó que el gobierno de México espera al conteo definitivo para felicitar al candidato ganador.

“Vamos a esperar a que termine el conteo, este es un conteo preliminar. Y como siempre hacemos en México, esperamos a que ya venga el conteo definitivo que incluso puede llegar a los primeros días de agosto.

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“Entonces vamos a esperar para entonces felicitar a quien haya obtenido el triunfo”, dijo.

Mandatarios como Donald Trump, Javier Milei, Daniel Noboa y José Antonio Kast han felicitado al candidato de Derecha para la presidencia de Colombia, Abelardo de la Espriella.

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