Harry Styles parece estar adaptándose cada vez más a la Ciudad de México. Además de sus conciertos en el Estadio GNP, como parte de la gira "Together, Together", el cantante británico ha adoptado algunas costumbres que muchos capitalinos reconocen de inmediato: cruzar las calles sin preocuparse por el tráfico.

Hace unos días, el intérprete de "Dance no more" fue visto corriendo por las calles de Paseo de la Reforma, esquivando coches y hasta al Metrobús, una escena que incluso provocó que la red de transporte le dedicara un mensaje para que tuviera más cuidado: "Porque te queremos mucho Harry, sigue estos consejos para una estancia segura en CDMX”, se lee en la publicación.

Sin embargo, esta tarde, Styles volvió a protagonizar una escena similar cuando fue captado ingresando a su hotel y sin ponerle atención a los coches que pasaban.

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Alrededor de las 17:13 horas, el británico llegó trotando desde la calle de Río Elba hacia Burdeos. Y, aunque conforme se acercaba al lugar, los gritos de las fans comenzaron a escucharse, también saltó a la vista cómo atravesó la avenida sin detenerse a mirar a un coche blanco que tenía el paso.

En cuestión de segundos, Harry pasó de estar en la calle a la seguridad del hotel, y es que el personal del lugar, atento a su llegada, abrió de inmediato la puerta para permitir el ingreso del cantante.

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Harry Styles causa revuelo. 🤩

El cantante fue recibido por fans a las afueras de un hotel en la Ciudad de México. En el video se observa el momento en que entra corriendo al inmueble mientras sus seguidores intentan saludarlo. 📹 César Olivares/EL UNIVERSAL. pic.twitter.com/yGlp8xHYnn — Univ_Espectaculos (@Univ_espect) August 6, 2026

Por su parte, los fans que llevaban horas esperándolo, apenas si tuvieron tiempo para grabar el momento en sus celulares y sus memorias.

"¿Lo viste?. ¿Tienes el video?" fueron algunas de las preguntas que se hacían entre ellos, además de compartir su emoción por haberlo visto tan cerca. Algunos, incluso, llevaban rosas con la intención de entregárselas, aunque la rápida entrada de Harry no les dio oportunidad de acercarse.

Harry Styles continuará algunos días más en la capital y mientras algunos todavía guardan la ilusión de coincidir con él, otros están a la espera de otra actitud que confirme que está tan enamorado de la ciudad que ya se mimetiza con sus habitantes y sus costumbres.

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