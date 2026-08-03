Desde hace varios días, Paseo de la Reforma se convirtió en un punto de encuentro para los fans de Harry Styles, quienes llegan hasta las inmediaciones del hotel Four Seasons, donde según versiones se está hospedando, con la esperanza de verlo.

Algunos han llegado a permanecer durante horas con la ilusión de conseguir un saludo o simplemente verlo pasar; sin embargo, la escena, que para muchos representa emoción, ha generado cuestionamientos en redes sociales sobre los límites entre admirar a una figura pública y lo que podría considerarse como acoso.

Para quienes acuden al lugar, la diferencia está en la intención; y es que, aseguran que no buscan perseguir al cantante ni conocer sus movimientos, sino tener la oportunidad de simplemente coincidir con él.

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Una de ellas es Isabel, joven que sigue la carrera de Harry Styles desde la época de One Direction, y quien defendió su sueño de conocer al británico.

"¿Quién no sueña con encontrárselo por ahí? Pero tampoco queremos caer en molestarlo, ni estar compartiendo información sobre dónde está. Con verlo pasar y sonreír, sería suficiente", explica a EL UNIVERSAL.

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Gabriela, otra fan, también comparte esta idea y asegura que muchos han llegado hasta ahí por pura casualidad.

"Yo iba pasando por aquí y al ver a toda la gente me entró la emoción. No es como que lo esté buscando por toda la ciudad, pero saber que está en México emociona mucho".

Durante los últimos días circularon fotografías y videos del intérprete recorriendo distintos puntos de la Ciudad de México. En algunos momentos, accedió a tomarse fotografías con seguidores que lo encontraron durante sus recorridos.

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Pero lejos aferrarse a conseguir una imagen o un autógrafo, las fans aseguran que su conexión con Harry Styles va más allá de un encuentro breve.

"Su mensaje siempre ha sido tratar con amor a todas las personas", agrega Isabel.

Harry Styles permanecerá en la capital mexicana al menos una semana más, mientras cumple con la breve residencia programada hasta el 10 de agosto en el Estadio GNP, y hasta entonces la esperanza de verlo pasar seguirá viva.

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