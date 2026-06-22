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Pachuca. - Habitantes de la región Otomí-Tepehua manifestaron su temor de que, debido a las condiciones de humedad provocadas por las lluvias, se recrudezcan los daños causados por el gusano barrenador en esa zona del estado, principalmente en el municipio de Huehuetla.
Ante ello, urgieron a los tres niveles de gobierno a implementar acciones para combatir este problema sanitario, tanto en animales como en humanos. De acuerdo con los afectados, esta plaga constituye un problema epidemiológico y de salud pública.
Pidieron a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y al gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca, poner en marcha acciones de prevención y control, entre ellas la liberación de moscas estériles para evitar la propagación del gusano barrenador.
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Indicaron que una sola mosca puede depositar entre 200 y 300 huevecillos, los cuales eclosionan en un periodo de 24 horas, lo que origina las larvas. Por ello, solicitaron mantener una vigilancia permanente sobre los animales y las personas más vulnerables.
Asimismo, hicieron un llamado a reforzar las medidas de limpieza y desinfección en viviendas, corrales y espacios públicos, además de fortalecer el cuidado sanitario del ganado y otros animales domésticos.
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En Hidalgo, las lluvias han generado altos niveles de humedad en diversas regiones del estado, particularmente en la zona Otomí-Tepehua, donde también se han registrado inundaciones, deslaves y otros daños, a los que ahora se suma la preocupación por las afectaciones al sector ganadero derivadas de la presencia del gusano barrenador.
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dmrr
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