Zacatecas. - Tras realizar la asamblea estatal de la Sección 34 del SNTE-CNTE, se determinó que este miércoles se reanudarán las clases en las más de dos mil escuelas de Zacatecas que estuvieron en paro laboral desde el pasado 1 de junio, ya que fue una de las principales organizaciones sindicales que se unió a la huelga nacional de la CNTE y en las jornadas de protesta en la Ciudad de México.

A esta reunión acudieron los secretarios de delegaciones y representantes de los centros de trabajo, quienes ahora convocarán a realizar las asambleas informativas en las 19 regiones sindicales, donde se informarán los resultados alcanzados y se determinarán las acciones a seguir para concluir el ciclo escolar.

Al terminar la asamblea estatal, Filiberto Frausto, dirigente sindical, reconoció el apoyo de toda la estructura de la Sección 34, tras destacar que se demostró que Zacatecas tiene un papel importante en la lucha nacional y advirtió que se hará nuevamente presente en la próxima jornada nacional que aún está por definirse.

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Maestros de la Sección 34 reanudarán clases en Zacatecas; advierten nuevas movilizaciones. Foto: Especial.

Exhortó a los agremiados a no desistir y mantenerse firmes en pie de lucha en defensa de los derechos laborales y adelantó que mientras ellos, los coordinadores sindicales de esta sección harán “un esfuerzo extraordinario para ir a otros estados de la república a invitar para que podamos salir masivamente y que tarde que temprano, eso a nadie le debe quedar duda, abroguemos esa Ley del ISSSTE (…) esto no termina aquí, vamos a seguir organizándonos para volver con mayor fuerza”.

En su mensaje final, Filiberto Frausto aprovechó para mencionar que también se enfrentaron a una campaña mediática contra los plantonistas de la CNTE y aseguró fue “implementada desde el gobierno federal y varios medios de comunicación”.

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Aclaró que no fue cierto que en el primer plano del Centro Histórico de la Ciudad de México todos los comerciantes rechazaban el plantón de la CENTE: “eso es falso”, dijo, al argumentar que, incluso, hubo muchos comercios que se solidarizaron con el movimiento magisterial y hasta se les aplicaban descuentos especiales para los plantonistas.

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Maestros de la Sección 34 reanudarán clases en Zacatecas; advierten nuevas movilizaciones. Foto: Especial.

Respecto al retorno a clases en Zacatecas, luego del pago laboral de la Sección 34, el gobernador David Monreal Ávila consideró que “el daño que se causó, ya se causó”, por ende, señaló que “humanamente y técnicamente” no ve posibilidades de que se recuperen las clases.

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Sin embargo, consideró que será respetuoso de las acciones que implemente el magisterio: “Los maestros no sé cómo estén pensando, pero yo voy a ser respetuoso de las acciones que están planteando para bien concluir el ciclo escolar y bien arrancar el siguiente ciclo escolar”

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En su conferencia semanal, al ser cuestionado sobre este tema, el mandatario hizo referencia a que cuando él fue estudiante de preparatoria le tocó vivir una huelga como en dos ocasiones y siempre se decía que se iba a recuperar el semestre: “¿Sabes cómo se recuperaba el semestre? Dándoles facilidades o dándoles la calificación (...) si a eso llamas recuperar el semestre, pues, sí se puede recuperar, pero si estás hablando del daño o de lo que le causó al alumno no creo que se pueda recuperar”.

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Mencionó que prácticamente está por concluir el ciclo escolar y sólo quedan cerca de dos semanas activas y se tiene que resolver la entrega de certificados y calificaciones o la conclusión formal para que los alumnos se puedan inscribir en el siguiente ciclo.

También anunció que en esta semana designará a la nueva persona que será titular de la Secretaría de Educación en Zacatecas, debido a que Gabriela Pinedo renunciará a ese puesto para irse al Senado de la República, ya que es la suplente de la senadora Verónica Díaz Robles, quien va a solicitar licencia esta semana para registrarse en el proceso interno de Morena.

dmrr