Puebla, Puebla.- El Concurso Internacional Poetry Speaks Loud, organizado por la Graphic History en Chipre, fue ganado por Horacio García Jorge, alumno de sexto semestre de Diseño Gráfico de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).

El cartel que presentó y logró el premio, comentó García Jorge, se inspiró en las ilustraciones de Rafael López Castro y en un poema de Antonio Machado.

Su participación en este certamen fue en la categoría de estudiantes internacionales. García Jorge compitió con trabajos de 34 países.

El cartel, comentó, fue diseñado a partir de la conexión que tuvo con el poema “A un Olmo Seco”, logrando una reinterpretación del vínculo entre la narración lírica y la imagen, mediante elementos simbólicos que dialogan con las ideas de transformación, memoria, permanencia y esperanza, presentes en el texto del escritor español.

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García Jorge explicó que la analogía de Machado plantea que los olmos que están a punto de morir pueden florecer, esa esperanza y anhelo la mantiene de igual forma con Leonor, su esposa, quien padecía tuberculosis.

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El Festival Internacional de Comunicación Visual Graphic Stories, con sede en Chipre, es uno de más importantes en Europa y tiene como objetivo fomentar la formación artística y el desarrollo del pensamiento crítico sobre las artes gráficas modernas, además de promover la comunicación y creación visual no sólo en Chipre, sino en otros países.

Dijo que “es la primera vez que concurso y ganar a nivel internacional me tiene muy emocionado. No creo que haya podido lograrlo sin el apoyo de la profesora Elena Méndez, ella fue mi mentora, porque más que conocimientos me alentó, ella hizo algo que no había hecho antes, que fue confiar en mí”.

Estudiante de la BUAP gana concurso internacional de cartelismo en Chipre. Foto: Especial

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