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Culiacán, Sin. 23 de junio. - Al asumir la presidente de la Junta de Coordinación Política de la actual LXV Legislatura local, el diputado Eligio López Portillo, aprovechó la tribuna para destacar que el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, por orientó desde su administración políticas públicas en favor de la educación, al bienestar y a la economía.
En su discurso en tribuna, el legislador local morenista enfatizó que en la etapa de transformación profunda que vive el país que ha colocado en el centro de las decisiones públicas a personas, privilegiando la justicia social y la desigualdad, en ese contexto reconoció la labor de Rocha Moya.
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López Portillo, quien resultó electo, al solicitar licencia definitiva su antecesora en el cargo legislativo, Teresa Guerra Ochoa, también, tuvo palabras de alago para la gobernadora interina, Yeraldine Bonilla Valverde, por considerar que asumió la conducción del estado en forma responsable y con compromiso social.
En una parte de su mensaje ante el pleno, dijo que Sinaloa enfrenta desafíos importantes, en la recuperación de la tranquilidad de las familias y la construcción de la paz, así como el fortalecimiento de la economía, el impulso al campo, la pesca, la salud y la educación, entre otros renglones.
Desde la tribuna del Congreso del Estado, Eligio López Portillo convocó a todas las fuerzas políticas a seguir construyendo una agenda legislativa con visión de estado, en la que se escuche a la sociedad, en la que se fortalezca la transparencia y la rendición de cuentas y se promueva la paz.
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