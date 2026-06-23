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Mérida, Yucatán. - Por unanimidad, el Congreso del Estado aprobó la reforma al artículo primero de la Constitución de Yucatán con lo que se da por concluido el proceso legislativo para despenalizar por completo el aborto en la entidad.
La iniciativa fue respaldada por legisladores de Morena, PAN, PRI, PVEM, PT y MC, quienes avalaron la modificación sin intervenciones en tribuna durante la sesión.
Con este cambio, se elimina la redacción que establecía la protección legal desde el momento de la fecundación y se incorpora un texto alineado con los derechos humanos reconocidos en la Constitución.
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Hay que señalar que los diputados de esta Legislatura fueron multados por una jueza federal por no cumplir con la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de realizar la reforma a la constitución local.
El 9 de abril del 2025, el Congreso del Estado de Yucatán se convirtió en el número 23 del país en aprobar la despenalización del aborto.
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En aquella sesión se emitieron 22 votos a favor y 13 en contra para reformar el Código Penal del Estado en dicha materia.
Sin embargo, ese mismo día los legisladores no aprobaron la reforma a la Constitución Política del Estado de Yucatán en materia de reconocimiento, protección y garantía al derecho de vida, situación jurídica que terminó en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
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dmrr/cr
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