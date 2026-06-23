Si bien se hicieron varios proyectos de movilidad de cara al Mundial del Futbol 2026, no deben ser sucesos aislados, consideró el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).

Deberían formar parte de un plan estratégico que contemple la construcción de mayores líneas de transporte masivo de conectividad de varios puntos de las ciudades sedes, ponderó.

Al dar a conocer el estudio “Movilidad a nivel subnacional: Inversión en transporte público en el marco del Mundial 2026”, estimó que las obras deben ir más allá de estos eventos.

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Indicó que la inversión en transporte público debe formar parte de un plan estratégico que garantice el derecho a la movilidad.

Estableció que el beneficio de los diferentes proyectos con motivo de la fiesta mundialista no sólo deben ser para las personas visitantes.

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Tienen que ser el comienzo de la integración de un sistema de transporte público más moderno, eficiente e inclusivo para todas y todos, enfatizó.

Como parte del estudio, el CIEP encontró que el transporte público se encuentra en un contexto en el que prevalece un modelo de desarrollo urbano disperso y desvinculado de políticas de ordenamiento territorial que impide satisfacer la demanda.

Asegura que el transporte existente es antiguo y carece del mantenimiento necesario para operar correctamente, y la inseguridad dentro de las unidades y en las estaciones reduce la confianza en el servicio por parte de las y los usuarios.

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Menciona que en 2026 se celebra el Mundial en 3 ciudades: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, en las cuales se implementaron distintos proyectos de movilidad para facilitar el transporte de las personas visitantes y garantizar el derecho a la movilidad más allá del periodo mundialista.

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Refiere que en las principales zonas metropolitanas del país, el 40% de la población se traslada a sus trabajos en transporte público.

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Por ejemplo, señala que en la Ciudad de México esta proporción es de 49.2%, mientras que en Guadalajara es de 38.6% y en Monterrey 33.4%.

Es decir, concluye, el transporte público es el medio motorizado más utilizado en nuestro país, sin contar caminar y la bicicleta.

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