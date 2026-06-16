La renta de patines eléctricos o scooters por aplicación está disponible en la colonia Polanco de la alcaldía Miguel Hidalgo, lo cual, a decir del edil Mauricio Tabe, forma parte de un programa piloto de dos meses, según le reportó la Secretaría de Movilidad capitalina.

Ayer, en conferencia de prensa, Tabe dijo que dicho servicio fue autorizado por la Secretaría de Movilidad (Semovi) de la Ciudad de México, pero que no se consultó a la demarcación.

“Nosotros no estamos de acuerdo con que se otorguen las autorizaciones que van a representar afectaciones a los vecinos, (…) vamos a estar atentos a las quejas, porque la experiencia previa fue un caos, los dejaban [a los patines] en la entrada de los vehículos, en las cocheras, en medio de las banquetas y en los parques”, explicó.

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Durante un recorrido realizado por EL UNIVERSAL se observaron estaciones de los también llamados scooters en diferentes partes de la demarcación, sobre todo en las avenidas Horacio, Homero, Ejército Nacional y afuera de la estación del Metro Polanco.

Uno de los principales usuarios de este transporte son las personas extranjeras, como fue el caso de tres visitantes asiáticos que rentaron los patines para probarlos y darse una vuelta en las calles de la colonia Polanco. “Son una buena opción”, comentaron.

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También se observó que hay una área exclusiva para dejarlos después de usarlos. Son tres marcas principalmente las que operan en esta zona: Lime, Go Jet y Whoosh+.

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Para que los usuarios puedan hacer uso de los patines tienen que descargar la aplicación correspondiente, crear una cuenta y aportar sus datos bancarios. Luego deben escanear con la cámara de su celular el código QR y elegir el tiempo que desea usar el aparato.

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En el caso de Lime no hay una tarifa para desbloquear los patines, pero el minuto tiene un costo de tres pesos. Además, el rango de alcance es de 19.3 kilómetros dentro de esa zona.

El UNIVERSAL buscó la postura de la Secretaría de Movilidad capitalina, pero hasta el cierre de esta edición no hubo una respuesta.

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Sin embargo, en mayo pasado, durante una conferencia de prensa sobre el Operativo Última Milla para llegar al Estadio Ciudad de México por el Mundial, el titular de la Semovi, Héctor Ulises García Nieto, indicó que había un plan piloto para los scooters sin costo para usuarios, para arribar al inmueble y estarían instalados sobre Calzada de Tlalpan.

En esa ocasión mencionó que era como una opción de movilidad ante el Mundial.

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