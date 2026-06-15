Ecatepec, Méx.-El Parque Jardines de Morelos, el cual estuvo deteriorado por falta de mantenimiento en administraciones locales anteriores, fue recuperado con el programa Mundial Social México 2026 y ahora las autoridades locales buscan que sea un entorno seguro para el deporte, el juego y la sana recreación de personas de todas las edades.

“Estamos en una lucha por la recuperación de los espacios, es una batalla, es una revolución”, dijo la alcaldesa Azucena Cisneros Coss, durante la inauguración del parque, donde encestó el primer balón en la cancha de básquetbol.

Azucena Cisneros recupera parque en Jardines de Morelos, Ecatepec; impulsan espacios para la convivencia. Foto: Especial.

En el parque, ubicado en Jardines de Morelos sección Ríos, la munícipe estuvo acompañada de jugadores de básquetbol de los equipos “Némesis” y “Cambio de Cancha”, así como de líderes y vecinos del lugar.

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Ahí, los gobiernos de Ecatepec y México realizaron un trabajo de recuperación integral al rehabilitar las canchas de básquetbol, colocar juegos infantiles y malla, además de instalar luminarias, podar árboles, sembrar plantas de ornato y elaborar murales con el tema mundialista.

Azucena Cisneros recupera parque en Jardines de Morelos, Ecatepec; impulsan espacios para la convivencia. Foto: Especial.

La edil mencionó que lo más importante de los espacios públicos es que se llenen de niños, jóvenes y adultos mayores, para crear ambientes sociales sanos.

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Previamente, acudió a supervisar la jornada de limpieza que realizaban trabajadores del ayuntamiento y vecinos debajo de las torres de alta tensión de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en la colonia Hank González.

Durante el recorrido, la munícipe señaló que se van a construir muros en las calles aledañas para contener el agua que baja de la parte alta durante la temporada de lluvias.

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Azucena Cisneros recupera parque en Jardines de Morelos, Ecatepec; impulsan espacios para la convivencia. Foto: Especial.

En las calles Azalia y Orquídea, donde los vecinos depositan en las banquetas y vía pública muebles viejos, cajas, llantas, material de construcción y vehículos abandonados, Azucena Cisneros afirmó que “la vía pública no es cachivachero”.

Reiteró que “necesitamos orden, necesitamos que todo esto se quite porque sacar adelante Ecatepec no es solamente un tema del gobierno, es un tema de todos. Y este municipio va a salir adelante”.

Carlos Ramírez Brassetti, director de Obras Públicas, destacó que alrededor de 900 trabajadores y vecinos acudieron a la jornada de limpieza para retirar los desechos. Además, el gobierno local planea construir un parque lineal.

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Azucena Cisneros recupera parque en Jardines de Morelos, Ecatepec; impulsan espacios para la convivencia. Foto: Especial.

El ayuntamiento lleva a cabo un programa permanente de limpieza de barrancas y vía pública para minimizar inundaciones durante la época de lluvias.

dmrr