La alcaldía Venustiano Carranza de la Ciudad de México celebrará el Día del Padre con el festival “Grasa y Gasolina” el próximo domingo 21 de junio.

Además de contar con una exhibición de autos y motos antiguas, este evento buscará romper el récord nacional de baile de stroll, un estilo muy popular dentro de la cultura rockabilly originada en los años 50, informó la demarcación en un comunicado.

Alcaldía Venustiano Carranza celebrará el Día del Padre con festival “Grasa y Gasolina”; buscarán récord de baile. Foto: Especial.

Refirió que el festival iniciará a las 12 del día en la explanada de la alcaldía. Además, en el escenario principal se presentarán bandas nacionales e internacionales de rockabilly, así como DJs que amenizarán la jornada con su música.

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Acotó también se llevará a cabo un concurso de pin up, un estilo de posar y vestir parecido al rockabilly que remonta a los años 40 y 50. “Esta es de las actividades más representativas del festival que aportará un toque distintivo y reforzará su identidad cultural”.

Alcaldía Venustiano Carranza celebrará el Día del Padre con festival “Grasa y Gasolina”; buscarán récord de baile. Foto: Especial.

Finalmente, la alcaldía agregó que los asistentes también podrán disfrutar de espectáculos de lucha libre, exhibiciones de clubes de motocicletas y autos modificados, así como de diversas atracciones para toda la familia. De igual manera, se venderá comida y se instalarán stands de souvenirs para los visitantes.

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