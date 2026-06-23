Autopistas | 23-06-26 | 13:45 | David Jiménez | Actualizada | 23-06-26 | 13:45 |

Moverse por la es todo un reto, ya que el tráfico constante y la afluencia elevada de esta temporada lo complican. Ante tal situación, locales y turistas buscan opciones económicas y accesibles para trasladarse como moto taxi, ecobici o scooter.

Cada una de esas alternativas cuenta con sus ventajas y desventajas, incluyendo el precio. Por eso, en te decimos cuál te conviene más.

Nuevas estaciones de scooters han sido instaladas en CDMX. Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL
Nuevas estaciones de scooters han sido instaladas en CDMX. Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL

Leer también

¿Cuánto cuesta usar moto taxi, bici o scooter en CDMX?

Moto taxi

Los viajes en moto taxi suelen ser más económicos y eficientes que en auto, por lo que muchas personas los utilizan para trasladarse dentro de la . Los precios de las aplicaciones más populares para solicitar este servicio son:

  • Uber: los viajes cortos (de 1 a 3 km) tienen un precio que va de los $29 a los $35, mientras que los largos (de más de 6 km) van de los $50 a los $70. Es importante mencionar que sus precios varían según el tráfico y el clima, por lo que te recomendamos consultar las tarifas estimadas en https://www.uber.com/global/es/price-estimate/
  • Didi: su servicio de moto también cuenta con tarifa dinámica, que cambia dependiendo de la distancia, las condiciones de tráfico y el clima. Aproximadamente, su costo ronda los $25 para recorridos de 3 km.

Ecobici

Durante el Mundial 2026, los planes del sistema de Ecobici, con excepción del anual, tienen un descuento del 10%. Particularmente, los residentes de CDMX pueden conseguir un precio preferencial de:

  • Plan por 1 día: viajes ilimitados de 45 minutos en 24 horas por $134, y $120.6 con descuento.
  • Plan por 3 días: viajes ilimitados de 45 minutos en 3 días por $263, y $236.7 con descuento.
  • Plan por 7 días: viajes ilimitados de 45 minutos en 7 días por $441, y $396.9 con descuento.
  • Plan anual: viajes ilimitados de 45 minutos en 24 horas por $588.
  • Plan anual Ecobici+: viajes de 90 minutos en fines de semana por $970, y $873 con descuento.
  • Plan anual Ecobici HSBC: viajes de 90 minutos todos los días por $984, y $885.6 con descuento.

Para los extranjeros, estos son los precios del sistema durante la temporada:

[Publicidad]

  • Pase de 1 día: viajes ilimitados de hasta 45 minutos al día por $278.
  • Pase de 3 días: viajes ilimitados de hasta 45 minutos durante 3 días consecutivos por $555.
  • Pase semanal: viajes ilimitados de hasta 45 minutos durante 7 días consecutivos por $1,110.
  • Pase anual: viajes ilimitados de hasta 45 minutos durante 12 meses por $2,220.

Scooter

Finalmente, las marcas de scooters eléctricos que se pueden rentar en la CDMX son Lime, Jet y Whoosh.

Para usar dicho medio de transporte, es necesario que el usuario descargue la aplicación oficial de la marca, se registre e ingrese un método de pago; posteriormente, debe escanear el código QR de la unidad.

Sus precios son:

[Publicidad]

  • Lime: $3 por minuto sin costo de desbloqueo.
  • Jet: $2.80 por minuto sin costo de desbloqueo.
  • Whoosh: desde $2.80 por minuto sin costo de desbloqueo.

Recuerda que los deben circular por las ciclovías a 30 km/h, así que te recomendamos respetar los límites de velocidad y los espacios permitidos.

Las motos por aplicación han ganado popularidad por su precio más bajo. Foto: Luis Camacho / EL UNIVERSAL
Las motos por aplicación han ganado popularidad por su precio más bajo. Foto: Luis Camacho / EL UNIVERSAL

¿Cómo evitar el tráfico en CDMX?

Como sabemos que la suele ser caótica, te sugerimos tomar las siguientes medidas si estás pensando visitarla o por si quieres reducir tus tiempos de traslados diarios:

  • Revisa el tráfico antes de salir: utiliza aplicaciones de navegación como Google Maps o Waze para planificar tu ruta y revisar si hay accidentes, obras o cierres.
  • Busca rutas alternas: considera usar avenidas secundarias, aunque te tomen más kilómetros, ya que las principales (como Periférico) suelen saturarse.
  • Considera un margen de salida: no salgas con el tiempo justo, incluso aunque te lo marque una app. Es preferible salir 20 minutos antes por cualquier eventualidad.
  • Utiliza el transporte público: usar el Metro y el Metrobús también te permiten reducir tus tiempos de traslado.

¡Ya lo sabes! Sigue estas recomendaciones y elige la opción de movilidad en CDMX que más se ajuste a tu presupuesto.

[Publicidad]

Leer también

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí:

TEMAS RELACIONADOS

Google News

[Publicidad]