El reemplacamiento en el Estado de México debe hacerse cada 5 años, así que si tu auto cuenta con placas emitidas durante 2021 o años anteriores, entonces ha llegado el momento de que cumplas con el trámite.

De lo contrario puedes exponerte a multas, la imposibilidad de hacer otros procesos obligatorios como la verificación y más consecuencias. Para que no se te pase, en Autopistas te decimos la fecha límite.

¿Cuál es la fecha límite para hacer el reemplacamiento 2026?

El Programa de Reemplacamiento del Edomex arrancó el pasado mes de abril y terminará el próximo 31 de agosto. Si aún no has hecho esta renovación de matrículas, prepara tus documentos porque así queda lo que resta del calendario:

Junio: Autos con terminación de placas 5 y 6.

Julio: Autos con terminación 7 y 8.

Agosto: Autos con terminación 9 y 0.

¿Se te pasó reemplacar en abril o mayo? Presta atención porque únicamente tienes hasta el 31 de agosto para cumplir con esta obligación, y evitarte sanciones.

Calendario de reemplacamiento 2026. Foto: Atención al Contribuyente Estado de México

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¿Cómo realizar el reemplacamiento 2026 en Edomex?

El reemplacamiento no sólo ayuda a mantener el padrón vehicular actualizado, sino que también mejora la seguridad vial y mantiene seguro tu patrimonio.

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Así que, si no recuerdas cuando hiciste el último cambio de tu matrícula, consulta el dato en este enlace https://pagosytramites.edomex.gob.mx/controlv/faces/tramiteselectronicos/cv/portalPublico/ConsultaVigenciaPlaca.xhtml?P=2.

Y para continuar con el trámite, deberás asegurarte de que no presentes adeudos o multas. Una vez que tengas todo en orden, agenda tu cita y generar tu formato de pago en https://sfpya.edomexico.gob.mx/recaudacion/CtrlVeh/MicRemplaca/index.jsp.

Posteriormente, realiza el pago en bancos autorizados, centros de servicio o directamente en la plataforma. Y al final, el día de tu cita presenta los siguientes documentos:

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Identificación oficial vigente.

Placas anteriores, baja o documento jurídico que acredite la carencia de las mismas.

CURP.

Comprobante de domicilio no mayor a 3 meses.

Factura de origen o documento jurídico que acredite la propiedad del vehículo.

El último paso es recoger las nuevas placas en los Centros de Servicios Fiscales (CSF) o en los Módulos Integrales de Recaudación (MIR). Otra opción es solicitar que te las envíen a tu domicilio con un costo adicional.

Si conduces con placas vencidas serás acreedor a sanciones. Foto: Alejandro Vargas / EL UNIVERSAL

¿Cuánto cuesta reemplacar en el Edomex?

¡Prepara la cartera! Estos son los precios del reemplacamiento 2026:

Vehículos de carga: $2,425

Autos particulares: $1,161

Motocicletas: $864

Considera que si realizas el reemplacamiento de manera extemporánea, perderás subsidios, descuentos y podrías hacerte acreedor a una multa de 20 UMAs, equivalente a $2,346.2.

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