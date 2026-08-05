Ken Salazar, exembajador de Estados Unidos en México, declaró que la detención de Ismael "El Mayo" Zambada en julio de 2024 debería ser una "victoria" para ambas naciones, y admitió que se debe trabajar en la seguridad en los dos países.

Durante la presentación virtual de su libro en español "Fronteras. Mi lucha por una América Unida", que próximamente saldrá a la venta, Salazar expresó que tiene "esperanzas grandes" en la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

"Yo tengo esperanzas grandes de esta presidenta Sheinbaum porque la conozco, y conozco a algunos de sus tipos muy bien como Omar García Harfuch, y espero que ese equipo nos lleve a una política nueva también en la relación", dijo al apostar por una nueva relación en la región con cambios en Estados Unidos.

El demócrata evitó abundar en el caso de "El Mayo" Zambada, pero insistió que "la verdad es la verdad". Aseguró que tras los hechos, Sinaloa tiene "muchos problemas, mucha violencia y mucha muerte" al igual que otros lugares.

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Exembajador de EU en México, Ken Salazar, durante la presentación virtual de su libro en español "Fronteras. Mi lucha por una América Unida" (05/08/2026). Foto: Eduardo Dina / EL UNIVERSAL

“No era nuestro avión”

Sobre el avión en el que fue trasladado "El Mayo" Zambada y que fue expuesto por el FBI en Nuevo México como un logro, el exembajador insistió que la aeronave no era de ellos: "Sí, el avión está ahí en el aeropuerto, pero [es] propiedad de criminales, de capos".

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"Se entregaron, la propiedad se las quitan, pero no era nuestro avión".

Insistió en que se llevó a autoridades de la Fiscalía a qué vieran el avión. "Debería ser celebrado como victoria, tanto de México como de Estados Unidos", declaró.

Recordó en la conferencia que personal estadounidense que trabajó con él fue amenazado en Nuevo Laredo por la delincuencia en México.

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"Cuando se dice que todo está muy seguro, esa no es la realidad, pregúntele al pueblo que vive por toda esa frontera chica. Pregúntele al pueblo donde sienten seguros, ahí es donde está la verdad".

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"Es lo que se debería estar hablando en estos tiempos, no de dos capos, un asunto que pasó por ellos, no por el gobierno de Estados Unidos o del gobierno de México".

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Reconoció que la política es una amenaza mayor que el narcotráfico y la desinformación, porque controla el mensaje y la realidad: "Controla lo que se dice de seguridad, de lugares como la frontera chica, como Zacatecas donde hay muchos problemas (...)".

"Negarlo es decir 'no existe, estamos seguros'. Decir que tenemos una realidad de seguridad, tanto aquí como allá", mencionó al denunciar el tráfico de armas. También destacó la cooperación en materia de seguridad.

Mencionó Ken Salazar que falta "claridad" en cómo se trabajará en el tema se seguridad. "Por eso cuando yo hablo del futuro y la alianza nueva entre México, Estados Unidos y Canadá, lo mismo que lo estamos haciendo en el comercio, en el T-MEC, se tiene que hacer en la seguridad", apuntó.

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Reconoció al gobierno de la presidencia Claudia Sheinbaum porque "no quieren tener corrupción", que es lo que demanda y exige la ciudadanía mexicana.

"No tengo evidencia de nadie ahí en México que gobierna, pero espero lo mejor", expresó.

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Recordó que ofreció ayuda del FBI y otras agencias a México en junio de 2022 al gobierno del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando dos jesuitas fueron asesinados en Chihuahua.

Sobre migración, dijo que se debe voltear a ver al sur para atender la crisis humanitaria y acusó que la comunidad mexicana en Estados Unidos vive "en las sombras de nuestra sociedad".

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Los tiempos se han convertido en "las sombras de la muerte", agregó Ken Salazar al referirse a las personas migrantes que han muerto bajo los operativos migratorios.

Rumbo a las elecciones del próximo año en Estados Unidos, Salazar señaló una crisis política en su país con la administración del presidente Donald Trump, además que apostó por una nueva alianza en América del Norte.

Referente al T-MEC, indicó que es muy importante porque Estados Unidos y México son los socios comerciales número uno en el mundo. Yo apoyo que siga el Tratado y se puede hacer hasta mejor, apuntó.

Exembajador de EU en México, Ken Salazar, durante la presentación virtual de su libro en español "Fronteras. Mi lucha por una América Unida" (05/08/2026). Foto: Eduardo Dina / EL UNIVERSAL

Al referirse a los capítulos de su libro como crisis en la frontera, migración, cómo fue electo por Joe Biden como embajador, Donald Trump y una "nueva alianza en América", Salazar contó anécdotas con el expresidente Barack Omaba para "lograr cambiar el mundo".

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Confió en los próximos meses estar en territorio mexicano y que su libro sea bien recibido en español. La obra de Salazar fue editada por Miguel Ángel Porrúa.

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