La Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) actualizó su lista de los diez fugitivos más buscados y colocó a Juan Carlos Valencia González, “03” o “Pelón”, nuevo líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), como su objetivo número uno a partir de este momento.

La agencia antidrogas de los Estados Unidos, colocó en su página oficial la más reciente fotografía que tiene del hijastro del capo Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, quien en febrero de este año fue abatido por el Ejército mexicano durante una operativo en el municipio de Tapalpa, Jalisco.

Asimismo, la DEA incluye una ficha de Juan Carlos Valencia González, hijo de Rosalinda González Valencia, “La Jefa”, en la que se ofrece recompensa de hasta 25 millones de dólares por información que lleve a la captura del michoacano, a quien se describe como un hombre de origen hispano, nacido en 1984, cabello negro, ojos marrón.

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Juan Carlos Valencia González, es considerado como el relevo de "El Mencho". Foto: Archivo

Hijastro de "El Mencho" es buscado por tráfico de drogas

Según el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Valencia González es requerido por una Corte de Distrito de Columbia por delitos de tráfico de drogas.

Desde diciembre de 2021, Juan Carlos Valencia González está en la mira de las agencias de seguridad estadounidense, como la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), que ofrece una recompensa de hasta cinco millones de dólares por información que conduzca a su detención o condena, mientras que la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump pone en duda su nacionalidad estadounidense.

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Una Corte del Distrito de Columbia acusa al hijastro de “El Mencho” de traficar cocaína y metanfetamina a los Estados Unidos. Según autoridades federales, con “El Mencho” al frente del CJNG, Valencia González tenía a su disposición a las Fuerzas Especiales Mencho para las actividades encomendadas en los estados de Jalisco y Colima donde tenía asignados diversos territorios.

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Juan Carlos González Valencia, quien desde hace algunos años lleva un perfil bajo para no ser identificado por las autoridades, es hijo de Armando Valencia Cornelio, alias “Maranoda” o “Juanito”, uno de los fundadores del Cártel del Milenio, y de Rosalinda González Valencia.

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Nacida en la Tierra Caliente de Michoacán, Rosalinda González Valencia es conocida como "La Jefa" y con funciones de mando dentro de “Los Cuinis” y del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

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