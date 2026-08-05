La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que el gobierno federal y la Fiscalía General de la República (FGR) hayan amenazado u hostigado a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, quien se dice perseguida políticamente.

“No he hablado con ella, pero no hacemos ninguna amenaza nosotros. No sé por qué se refiere y si ella considera que de parte de alguien… pues que presente la denuncia, pero no hay nada contra la gobernadora”, señaló durante la conferencia matutina de este miércoles 5 de agosto.

La mandataria federal reiteró que solo existe una carpeta de investigación por la entrada de agentes de la CIA a Chihuahua en abril pasado.

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“Hubo una carpeta de investigación que se abrió derivado de la presencia de agentes de la CIA en Chihuahua, haciendo operaciones. Y sigue esa carpeta por parte de la Fiscalía, pero no tiene que ver con un asunto político, tiene que ver con un asunto de violación a la Ley de Seguridad Nacional”, señaló.

Maru Campos denuncia amenazas

Maru Campos Galván, gobernadora de Chihuahua. Foto: Especial

Ayer, la gobernadora María Eugenia Campos Galván afirmó que ha recibido amenazas en contra de ella, sus bienes y su familia. Lo anterior, luego de que en entrevista aseguró, que el caso en su contra por el tema de los agentes norteamericanos que murieron en Chihuahua en meses atrás había sido guardado por la FGR, sin embargo, no descarta que este sea usado en otras ocasiones.

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“Todos estamos sujetos a la persecución, ya se dio en mi caso, cuando vieron que estaba mucha gente despertando en el país decidieron guardar el caso. Un rato, porque estoy segura de que van a volver a través de la FGR a perseguir a Maru Campos. Tengo ya varias amenazas de manera escrita y varias situaciones que han sucedió en contra de mi persona, en contra de mis bienes, en contra de mi familia y van a seguir”, dijo Campos Galván.

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En ese sentido la mandataria aseguró que no tiene miedo y seguirá defendiendo Chihuahua, ya que dijo, es su tarea y su trabajo. Sobre las amenazas comentó que no se trata de dichos o mensajes, sino de oficios donde aseguró se tratan de vulnerar los derechos que tiene la gobernadora, aunque no profundizó en cuáles.

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