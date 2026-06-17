Las motocicletas se han convertido en uno de los medios de transporte más utilizados en México durante los últimos años. Las razones son varias: no pagan tenencia en muchos estados, no están sujetas a procesos de verificación como los automóviles y, además, permiten desplazarse con mayor facilidad entre el tráfico. A esto se suma que su mantenimiento suele ser más económico en comparación con un coche.

Debido al crecimiento de motocicletas, también han surgido diversas propuestas para regular su uso. Algunas han planteado que las motocicletas deban verificar emisiones o incluso restringir su circulación durante contingencias ambientales. Sin embargo, una nueva iniciativa ha generado una fuerte discusión entre motociclistas y usuarios de redes sociales.

La iniciativa que busca restringir a las motocicletas en carreteras

En los últimos días se volvió viral una propuesta impulsada por el diputado Óscar Bautista Villegas, de San Luis Potosí, que plantea restringir la circulación de motocicletas en autopistas y carreteras federales consideradas de alta velocidad.

Antes de continuar, es importante aclarar algo: no se trata de una ley aprobada ni de una medida vigente. Actualmente las motocicletas pueden circular por carreteras y autopistas federales conforme al reglamento actual.

Lo que es una realidad, es que es una iniciativa presentada en el Congreso. Al día de hoy no ha sido aprobada ni publicada en el Diario Oficial de la Federación, por lo que no tiene efectos legales para los motociclistas.

¿Qué dice la propuesta?

La polémica surgió principalmente por la redacción del documento, ya que dentro de la iniciativa se puede leer lo siguiente:

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“Queda prohibida la circulación de motocicletas, motonetas y vehículos motorizados de dos o tres ruedas en autopistas y carreteras federales, de acceso controlado o consideradas de alta velocidad…”

Precisamente este punto fue el que generó inconformidad entre los usuarios, ya que para muchos la propuesta sí plantea una prohibición directa, independientemente de las explicaciones posteriores.

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¿Por qué surgió esta iniciativa?

De acuerdo con lo expuesto por el legislador, la propuesta nace a partir del incremento de accidentes en motocicleta registrados en San Luis Potosí.

Según cifras mencionadas por autoridades locales, actualmente se atienden entre 3 y 4 percances de motocicleta por semana, situación que llevó a plantear medidas enfocadas en la seguridad vial.

La contradicción que abrió el debate

Tras la polémica generada en redes sociales, el diputado aclaró que su intención nunca fue limitar el libre tránsito de los motociclistas. Sin embargo, la redacción de la iniciativa ha provocado que muchos usuarios interpreten lo contrario.

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Ahí es donde surge la principal discusión. Mientras el argumento es mejorar la seguridad vial, la propuesta plantea restricciones para determinados tipos de vehículos en lugar de atender otros problemas que también influyen en los accidentes, como el estado de las carreteras, la infraestructura vial o la capacitación de los conductores.

Por ahora habrá que esperar el avance de la iniciativa dentro del proceso legislativo. Lo único cierto es que, al día de hoy, las motocicletas siguen circulando legalmente por carreteras y autopistas federales en México.

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