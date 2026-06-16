Los scooters eléctricos vuelven a las calles de la Ciudad de México, aunque esta vez bajo dos esquemas distintos. Por un lado, regresaron los servicios de renta por aplicación en diferentes zonas de la CDMX, por otro lado el Gobierno capitalino trabaja en un plan piloto de movilidad rumbo a la Copa del Mundo 2026.

La Secretaría de Movilidad (Semovi) informó previamente que analiza el uso de scooters eléctricos como parte de la estrategia "Última Milla", un programa que busca facilitar el traslado de los aficionados hacia el Estadio Banorte, anteriormente conocido como Estadio Azteca, durante los partidos del Mundial.

De acuerdo con el secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto, el objetivo es ofrecer una alternativa para recorrer el último tramo del viaje cuando el tránsito vehicular en la zona se encuentre saturado.

¿Cómo funcionarían los scooters para el Mundial?

Según lo explicado por Semovi, el proyecto contempla el uso de scooters y bicicletas eléctricas para acercar a los usuarios al estadio aprovechando la infraestructura ciclista existente sobre Calzada de Tlalpan.

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Durante la presentación de la estrategia de movilidad rumbo al Mundial, el funcionario señaló que se trataba de un plan piloto. Empresas como Lime y Whoosh participan en las pruebas de este esquema.

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Por ahora, las autoridades continúan evaluando la viabilidad del proyecto y no han informado una fecha definitiva para su implementación a gran escala.

Scooters de renta ya operan

De manera paralela, los scooters de renta por aplicación ya pueden encontrarse en la colonia Polanco, alcaldía Miguel Hidalgo, como parte del programa piloto autorizado por Semovi.

Actualmente operan marcas como Lime, Go Jet y Whoosh+, cuyos vehículos pueden utilizarse mediante una aplicación móvil, registro de usuario y escaneo de un código QR.

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Sin embargo, el regreso de este tipo de servicios también ha generado cuestionamientos por parte de autoridades locales debido a problemas que anteriormente se registraron por unidades estacionadas sobre banquetas, accesos vehiculares y espacios peatonales.

Movilidad rumbo al Mundial 2026

Mientras el servicio comercial vuelve a algunas zonas de la capital, Semovi mantiene la evaluación de los scooters como una posible herramienta de movilidad para los días de mayor afluencia durante la Copa del Mundo 2026.

La intención es complementar opciones como el transporte público y EcoBici para reducir la congestión vehicular en los alrededores del Estadio Banorte cuando la Ciudad de México reciba partidos del torneo.

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