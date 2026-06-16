Cuando se habla de autos eléctricos, la conversación suele centrarse en las baterías, los tiempos de carga y sus bajas emisiones contaminantes. Sin embargo, uno de los elementos clave y que muchas veces pasa desapercibido, son las llantas.

Estos componentes cumplen funciones fundamentales como. transmitir al suelo las fuerzas de aceleración y frenado del vehículo, mantener y cambiar la dirección de la marcha, absorber las irregularidades del terreno y soportar el peso de este tipo de vehículos.

Por eso, comprar las llantas adecuadas para un auto eléctrico es más meticuloso que hacerlo para uno convencional. Si quieres conocer cuáles son las mejores, en Autopistas te explicamos.

Conoce los aspectos que debes considerar antes de comprar las llantas de tu auto eléctrico. Foto: Unsplash

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¿Cómo elegir las mejores llantas para un auto eléctrico?

Los autos eléctricos suelen ser más pesados que los que usan gasolina debido a sus baterías, por lo que necesitan llantas especiales para soportar el peso extra sin desgastarse.

En ese sentido, el principal factor que se debe considerar es el tipo de uso que se le da al vehículo. De acuerdo con el blog del fabricante Michelin, las necesidades de un deportivo eléctrico son totalmente diferentes a las de uno urbano.

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El primer tipo de usuario espera que las llantas le proporcionen precisión al volante, sean capaces de soportar el peso de las baterías y trasladar la potencia del auto al suelo; mientras el segundo prioriza aspectos como el confort y la eficiencia durante todo el recorrido.

Tomando en cuenta esa información, los conductores que tienen necesidades más apegadas al estilo deportivo deben irse por neumáticos como:

Llantas Michelin Pilot Sport.

Llantas Pirelli P Zero (PZ5 o PZ4).

Por otra parte, en el caso de los autos eléctricos de uso urbano se recomiendan los siguientes neumáticos:

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Llantas Pirelli Cinturato P7 (P7C2).

Llantas Michelin de la línea e.Primacy.

Otros factores a considerar cuando se compran llantas es el clima y las condiciones del suelo, puesto que su desempeño puede variar dependiendo de la temperatura.

Y finalmente, el artículo de Michelin indica que elegir los neumáticos recomendados por el fabricante es la mejor alternativa, debido a que son la garantía de que el auto tendrá un buen desempeño en carretera, un confort óptimo y una resistencia al rodamiento equilibrada.

Las llantas de un auto eléctrico requieren de una serie de cuidados para garantizar su funcionamiento. Foto: Unsplash

¿Cómo cuidar las llantas de un auto eléctrico?

Al tratarse de un elemento clave para cualquier auto, las llantas necesitan cuidados y revisiones periódicas, al mismo tiempo que la adopción de hábitos como:

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Conduce con precaución y suavemente: no frenes de manera brusca y respeta los límites de velocidad para evitar el desgaste prematuro.

Revisa la presión frecuentemente; checa que los niveles de aire sean los recomendada por el fabricante en el manual de usuario.

Revisa la alineación: las llantas de los autos eléctricos pueden desgastarse más en el borde interior m, por lo que te recomendamos revisarlas al menos dos veces al mes.

Los autos eléctricos han ganado presencia en el mercado durante los últimos años, por lo que es importante conocer cómo cuidar cada uno de sus elementos para garantizar su eficacia y aumentar su longevidad.

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