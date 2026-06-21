Al momento de comprar un auto, elegir el color puede parecer una cuestión meramente estética. Sin embargo, un estudio realizado por iSeeCars ha revelado que este elemento puede afectar su valor de reventa, en más de $5,000 dólares, después de 3 años de uso.

De acuerdo con los investigadores, actualmente, la depreciación de los vehículos usados es mayor a comparación de años anteriores e incluso puede ser influida por su color. Si quieres saber por qué, en Autopistas te lo contamos.

¿Qué color de auto se devalúa menos?

La investigación, publicada en 2025, recopiló y comparó precios de más de 1.2 millones de autos modelo 2022 durante 3 años, ello con el objetivo de determinar el impacto del color en su valor de reventa.

“El amarillo y el naranja han estado entre los mejores colores para el valor retenido desde que iSeeCars comenzó a rastrear la depreciación por color”, señaló el analista ejecutivo Karl Brauer.

Según el especialista, “estos no son colores muy populares, pero tienen más demanda que oferta, y eso se traduce en un mayor valor en el mercado de segunda mano”. En ese sentido, son los que menos se devalúan.

Pero además, la investigación arrojó un listado con 5 colores de automóviles que tienen una menor tasa de depreciación (en dólares):

[Publicidad]

Amarillo: tasa de depreciación del 24,0% equivalente a $13.667.

Naranja: tasa de depreciación del 24,4% equivalente a $9.951.

Verde: tasa de depreciación del 26,3% equivalente a $13,152.

Beige: tasa de depreciación del 29,5% equivalente a $18,455.

Rojo: tasa de depreciación del 29,8% equivalente a $13.013.

Al tratarse de colores menos comunes, suelen conservar mejor su valor en el futuro. Así que si tienes un vehículo con un estilo más exótico o una tonalidad poco habitual, podrás venderlo obteniendo una mayor ganancia.

Los autos amarillos tienen la tasa de depreciación más baja, según este estudio. Foto: Chevrolet

Leer también Así son los nuevos patines eléctricos de la CDMX

¿Qué color de auto se devalúa más?

Por otro lado, la investigación reveló que colores de autos como el blanco y el negro son los más comunes, y muchas personas suelen elegirlos. Pero, al tratarse de tonos regulares, no ofrecen ninguna distinción en el mercado de segunda mano y eso ocasiona que su valor baje.

[Publicidad]

Entre esas tasas altas de depreciación se encuentran:

Oro: tasa de depreciación del 34,4% equivalente a $16.679,

Blanco: tasa de depreciación del 32,1% equivalente a $15.557.

Negro: tasa de depreciación del 31,9% equivalente a $15.381.

¡Ya lo sabes! Elegir el color de un auto es más importante de lo que parece, pues es clave mejorar su reputación futura en el mercado.

El color sí afecta el valor de un auto en la reventa. Foto: Unsplash

Leer también Cuáles son las mejores llantas para un auto eléctrico

[Publicidad]

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters