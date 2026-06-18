Conducir por una autopista es una de las maneras más comunes y seguras de trasladarse; sin embargo, nadie está exento de sufrir un accidente, una falla mecánica o cualquier imprevisto en este tipo de vialidades.

Afortunadamente, si circulas por los tramos a cargo de Caminos y Puentes Federales (Capufe), como usuario tienes diversos beneficios, siempre y cuando conserven tu ticket o comprobante de pago. Si quieres saber cuáles son, sigue leyendo.

Si cuentas con un dispositivo TAG también podrás acceder a los servicios de emergencia de Capufe. Foto: Unsplash

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¿Cómo ahorrar dinero en el pago de peaje?

Si eres de los que suelen tirar sus tickets de peaje a la basura, deberías pensarlo dos veces porque estos comprobantes pueden ahorrarte miles de pesos en reparaciones.

Y es que ese pequeño papel incluye un seguro de responsabilidad civil que cubre daños causados por las condiciones de las autopistas, así como los daños que el conductor puede provocar a la infraestructura del tramo o a terceros.

Otra ventaja de guardarlo es que hace válido tu derecho a solicitar auxilio vial gratis. En caso de que tu auto presente alguna falla en la carretera, puedes solicitar ayuda marcando al 074 o bien, enviar un mensaje a la cuenta oficial de Capufe en X.

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Los servicios que se contemplan son:

Suministro de gasolina

Cambio de llantas

Paso de corriente

Asistencia médica.

Así que mejor guarda bien tu ticket y aprovecha los beneficios que ofrece. Y recuerda que también aplican al portar tu TAG.

Evita conducir a exceso de velocidad en las autopistas. Foto: Unsplash

¿Qué es el Esquema Tarifario de Residentes de Capufe?

Por si no lo sabías, otro beneficio que ofrecen las autopistas operadas por Capufe es el Esquema Tarifario de Residentes. Este programa permite obtener hasta un 50% de descuento en el pago del peaje cercano a tu casa, lo que representa un ahorro si sueles conducir por estos tramos con frecuencia.

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Para solicitarlo, debes acudir a un Módulo de Atención a Residentes y presentar los siguientes documentos:

Identificación oficial.

Carta de Residencia reciente, emitida por el H. Ayuntamiento Municipal Constitucional.

Comprobante de domicilio con antigüedad máxima a tres meses (recibo de luz, agua, teléfono) o predial con antigüedad del último año.

Factura del vehículo (se aceptan endosos o carta factura vigente) a nombre del solicitante.

Tarjeta de circulación a nombre del solicitante.

Llenar y firmar formato de solicitud.

Una vez que se apruebe tu solicitud, necesitas adquirir a través de Capufe una tarjeta tipo IAVE para que se aplique el descuento en la caseta. ¿Ya lo conocías?

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