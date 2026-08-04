Uno de los temás que ocupa la agenda futbolística en México en las últimas semanas es la abolición del ascenso y descenso, que provocó distintas protestas de los clubes de las categorías de plata, y sanciones por parte de la Federación Mexicana de Futbol a quienes se manifestaron en contra de dicha decisión.

De manera pacífica, con aficionados luciendo playeras en las tribunas de disintos equipos con la leyenda: "ascenso sí", los seguidores de la Liga de Expansión MX han alzado la voz contra los directivos del futbol mexicano, y Mikel Arriola, Comisionado Presidente de la FMF, fue víctima de una de estas quejas durante un viaje en avión.

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En un video viralizado en redes sociales, un aficionado del Atlético de San Luis compartió su encuentro con Mikel Arriola dentro de un avión.

"Queremos ascenso Micky, sí al ascenso y descenso", dijo en primera instancia el aficionado, que lucía una camiseta con los colores de su equipo y la leyenda "los dueños de la fiesta".

Arriola no respondió a las acusaciones del aficionado, que antes de cortar el video le dijo: "no me des el avión, viejo".

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