La Comisión Federal de Electricidad (CFE) emitió un comunicado en respuesta a la nota publicada este martes 23 de junio de 2026 por EL UNIVERSAL, titulada "Demandas laborales hacen cortocircuito en la CFE".

En la nota se expone que, actualmente, la CFE enfrenta un aumento de demandas laborales que han derivado en costos millonarios y complicaciones administrativas, promovidos por trabajadores y extrabajadores. Lo que se han convertido en un desafío para la empresa, ya que impacta directamente sus finanzas y la obligar a destinar recursos para atender estos procesos legales.

Dentro de su declaración, la CFE asegura que es falso que exista "“una mayor hostilidad de trabajadores contra la empresa” como se cita, los juicios laborales que enfrenta la CFE corresponden principalmente a controversias ordinarias derivadas de la relación de trabajo."

Lee también Sheinbaum inaugura central eléctrica en Mexicali; plantea meta de 60% de generación para la CFE

De acuerdo con la paraestatal, en la administración de la titular Emilia Calleja Alor, no hay registro de que los casos de juicios laborales hayan incrementado, "al contrario, se han fortalecido los mecanismos de prevención de conflictos, conciliación y atención oportuna, lo que ha permitido contener y reducir la litigiosidad en términos reales."

Por otro lado, con respecto al origen de una parte importante de las demandas, la CFE explicó que el aumento, registrado a partir de 2016, estuvo relacionado con modificaciones al Contrato Colectivo de Trabajo correspondiente al periodo 2016-2018, las cuales incluyeron una reducción de prestaciones extralegales vinculadas a la jubilación.

[Publicidad]

Según la empresa, la mayoría de estos casos corresponden a litigios comunes en una organización de gran tamaño y no representan una situación extraordinaria.

También informó que entre el cierre de 2024 y diciembre de 2025 se registró una disminución de mil 247 juicios laborales acumulados, resultado que atribuyó a la eficiencia de sus áreas jurídicas.

Lee también Pemex y Petrobras firman Memorando de Entendimiento; cooperarán en exploración, producción y refinación

[Publicidad]

En esa línea, precisó que el volumen de litigios reportado a mayo de 2026 no responde a la generación de nuevos conflictos, sino a la regularización administrativa de emplazamientos que permanecían pendientes de notificación por parte de órganos judiciales.

Finalmente, la CFE sostuvo que el registro contable de provisiones relacionadas con estos procesos forma parte de sus prácticas de transparencia y disciplina financiera, por lo que no debe interpretarse como un aumento de los problemas laborales dentro de la empresa.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa