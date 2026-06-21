Mexicali, Baja California.- Al afirmar que la producción de energía en México tiene que garantizar la soberanía nacional, disminuir sus impactos ambientales y garantizar justicia social, la presidenta Claudia Sheinbaum busca que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) genere el 60% de energía eléctrica en todo el país, a través de inversiones mixtas que fortalezcan esta dependencia y a los trabajadores.

“Las plantas son de Comisión Federal de Electricidad, cuando llegó el presidente López Obrador, CFE generaba como el 30% de toda la energía eléctrica, cuando sale, CFE genera 54% y nosotros queremos dejar el 60% ya con las plantas de inversiones mixtas para fortalecer la CFE. Esto no sería posible sin ustedes, quien conoce, quien opera, quien trabaja todos los días y que entrega realmente, no solamente el amor por esta gran empresa, sino el amor por la patria, que es quizás lo más importante para todos y todos los mexicanos”, expresó.

Durante la inauguración de la Central de Ciclo Combinado González Ortega, la mandataria reiteró que para este sexenio se contemplan generar 22 mil 674 megawatts (mw) de energía renovable para beneficiar distintos estados y principalmente a municipios con altas temperaturas y demanda eléctrica, como Mexicali y San Luis Río Colorado en Sonora.

Claudia Sheinbaum durante la inauguración de la Central de Ciclo Combinado González Ortega en Baja California (21/06/2026). Foto: Especial

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“La producción de energía en México tiene que tener al menos tres características: la primera es garantizar soberanía nacional, la segunda es disminuir sus impactos ambientales y la tercera es justicia social (…) Son 22 mil megawatts, la gran mayoría son de CFE, en algunos casos que llamamos inversión mixta, aunque en realidad la planta se queda con CFE y se ocupa algo de financiamiento privado que permita evitar el endeudamiento de CFE”, destacó.

Sheinbaum critica el modelo de privatización energética en México

Afirmó que este domingo 21 de junio es un gran día para Baja California y particularmente para Mexicali, pues desde “la llegada de la transformación”, el esquema de reconocer el servicio a la energía cambió, dijo al reprochar que México enfrentó periodos de privatización energética.

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“Después vino un periodo de privatizaciones, una visión de que lo privado era mejor que lo público, que lo público siempre iba a ser ineficiente, que lo público tenía corrupción, que lo público no tenía sentido y había que privatizar. En el mundo entero, en muchos lugares, se privatizó todo, generación, transmisión, distribución para entrar a un mercado eléctrico. En realidad en muchos lugares se mostró sus fallas después, muchísimas fallas, muchos temas técnicos”, explicó.

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Criticó la reforma energética de 2013 y afirmó que el expresidente Andrés Manuel López Obrador priorizó las plantas de generación de energía, recordó que se aprobó la ley en el Congreso y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la “echó para atrás, diciendo que no era constitucional”. Posteriormente, en su administración, CFE regresó a ser una empresa del pueblo.

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“Regresamos a la Comisión Federal de Electricidad, el nombre de empresa pública, muy importante, porque claro que queremos que sea productiva, eso no es el problema. El problema es que es una empresa pública del pueblo de México, de la nación y tiene que tener prioridad por encima de todas las demás, porque es una empresa del pueblo de México”, mencionó.

Puntualizó que el Plan de Fortalecimiento y Expansión del Sistema Eléctrico Nacional 2025-2030 de la CFE busca generar 32 mil megawatts adicionales en el sistema eléctrico nacional. Sheinbaum Pardo señaló que se dedicó muchos años a la energía, a estudiar los impactos sus impactos en el medio ambiente y el cambio climático: “Trabajé también en CFE, fui a asesora de la Gerencia de Estudios Económicos de la Comisión General de Electricidad, con una visión que era atender la demanda, no solamente la oferta de energía”.

Claudia Sheinbaum durante la inauguración de la Central de Ciclo Combinado González Ortega en Baja California (21/06/2026). Foto: Especial

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Sheinbaum felicita a integrantes de la CFE

En ese sentido, la Jefa del Ejecutivo felicitó a los integrantes de la CFE y se comprometió a mejorar sus condiciones laborales y salarios, en coordinación con Luz Elena González Escobar, titular de la Secretaría de Energía. Al inicio de su discurso, la mandataria dedicó unas palabras por el Día del Padre y reconoció a los trabajadores de la CFE:

“Feliz día del padre, ¿van a tener tiempo de ir con la familia o no? Muchas felicidades a todos por el Día del Padre. Felicidades a todas y todos los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad, CFE es una empresa pública, ejemplo mundial”, afirmó. Al finalizar su discurso, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó la labor de autoridades femeninas al frente de instituciones:

“Es Día del Padre, pero tienen la primera directora mujer de Comisión Federal de Electricidad, Emilia Calleja empezó desde abajo como ustedes, es una excelentísima y extraordinaria directora de Comisión Federal. Luz Elena González, secretaria de Energía, también que trabaja día y noche. La gobernadora Marina del Pilar que también queremos mucho y hace un gran trabajo a ustedes de Baja California. Y bueno, nos acompaña Edna Vega, que es la secretaria de Sedatu. Qué vivan los papás y que vivan las mujeres”, expresó.

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CFE en Baja California: inversión, eficiencia y modernización energética

Por su parte, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda indicó que la Central de Ciclo Combinado González Ortega representa soberanía, el desarrollo y justicia social, pues se impulsa una inversión histórica en materia energética para el estado superior a los 73 mil 900 millones de pesos para fortalecer la transmisión, distribución y la generación eléctrica. Además, informó que para este 2026 año se alcanzó un subsidio histórico de mil 485 millones de pesos para las tarifas eléctricas de Mexicali y San Felipe.

“El mayor subsidio de Baja California, un apoyo que beneficiará a más de un millón 370 mil personas, pero sobre todo, un apoyo diseñado con sentido de justicia social. Porque más de un millón 200 mil habitantes pertenecientes a los sectores más vulnerables serán quienes reciban el mayor beneficio. (…) defendemos un esquema tarifario que protege a quienes menos tienen y evita que los mayores beneficios terminen concentrándose en los más altos consumos, porque para una familia encender un aire acondicionado durante el verano no es un lujo, es una necesidad”, dijo.

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La directora general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Emilia Esther Calleja Alor destacó que esta central integra más energía al sistema para poder atender los momentos de mayor consumo y dar un mayor respaldo al suministro eléctrico de toda la región. Además, informó que en la entidad también se sustituirán 4 mil postes de luz.

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Claudia Sheinbaum durante la inauguración de la Central de Ciclo Combinado González Ortega en Baja California (21/06/2026). Foto: Especial

“Cuando se utilizan al mismo tiempo los equipos de refrigeración o aire acondicionado, cuando una clínica necesita mantener el funcionamiento sus aparatos o cuando un comercio abre sus puertas, el sistema cuente con mayor capacidad para responder a toda esa demanda. Pero generar energía es solamente la parte de ese trabajo. Por eso, la central amplia redes de transmisión, modernizan sustracciones y fortalecen la infraestructura que lleve la electricidad a cada uno de los usuarios”, explicó.

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Esta central representó una inversión pública de 7 mil 704 millones de dólares para incorporar tecnología de última generación y aporta 653 MW de capacidad bruta instalada al sistema eléctrico de Baja California, el gobierno federal señaló que esto significa más energía disponible, mayor confiabilidad en el suministro y mejores condiciones por el crecimiento económico y social de la región.

Durante la inauguración de la Central González Ortega, se dio a conocer que contempla un sistema de descarga cero y evita vertidos industriales. Cuenta con una eficiencia del 55.25% y una generacional anual estimada de 5 mil gigawatts: “Son acciones que fortalecen la soberanía energética e impulsan el desarrollo regional”.

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