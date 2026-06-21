Esta semana, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión y el Senado de la República desarrollarán diversas actividades, entre las que destacan la instalación de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional y una reunión de la Comisión de Justicia para analizar las propuestas sobre la Ley General en Materia de Justicia Cívica Itinerante.

En un video mensaje en redes sociales, la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo Juárez, adelantó la agenda de actividades legislativas a partir de este lunes.

Debido al partido de la selección mexicana de futbol del próximo 24 de junio, la sesión de la Comisión Permanente se adelantará un día y se llevará a cabo el martes 23 de junio, con la participación en tribuna de Reina Juliette de la Cruz de la Cruz, una joven indígena originaria del municipio de Chicontepec, Veracruz, que ha defendido intensamente la preservación de la lengua náhuatl.

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Ese mismo día, se recordará el Decreto de Nacionalización de Ferrocarriles por parte del expresidente Lázaro Cárdenas, que expidió el 23 de junio de 1937. Además, se llevará a cabo la reunión de la Segunda Comisión de Trabajo, que atiende los asuntos sociales.

Laura Itzel Castillo señaló que, en cuanto a los trabajos de la Cámara de Senadores, el mismo martes sesionará la Comisión para la Igualdad de Género, en donde se analizarán diversos dictámenes y se prevé la instalación de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, que preside el senador de Morena Eugenio Segura.

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Destacó que el próximo jueves 25 de junio se reunirá la Comisión de Justicia para analizar dos iniciativas sobre la Ley General en Materia de Justicia Cívica Itinerante, mientras que el viernes 26, a las siete de la noche, el Senado de la República se iluminará con motivo del Día Internacional del Orgullo LGBTTTIQA+.

La presidenta de la Mesa Directiva aprovechó para celebrar el buen paso del conjunto nacional que participa en el Mundial de futbol. “Estamos orgullosas y orgullosos de la victoria de la Selección Mexicana y tengo esperanza de que el próximo miércoles también le ganaremos a la Selección de República Checa”, apuntó.

dmrr