La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) llamó a la población para mantener medidas preventivas ante el pronóstico de lluvias fuertes.

De acuerdo con la información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la interacción de diversos sistemas atmosféricos, incluyendo el paso de las ondas tropicales ocho y nueve, ocasionará precipitaciones fuertes a muy fuertes acompañadas de posibles descargas eléctricas y caída de granizo.

¿Dónde se esperan lluvias?

Se esperan lluvias fuertes en

Durango

Zacatecas

Aguascalientes

Nayarit

Jalisco

Colima

Michoacán

Guerrero

Oaxaca

Chiapas

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Asimismo, intervalos de chubascos en

Sinaloa

San Luis Potosí

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Puebla

Morelos

Estado de México

Veracruz

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Chihuahua

Coahuila

Nuevo León

Ciudad de México

Tlaxcala

Tamaulipas

Tabasco

Baja California Sur

La CNPC señaló que los tres órdenes de gobierno mantienen un trabajo coordinado preventivo y de atención para salvaguardar a la ciudadanía.

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Además, se realizan acciones continuas para identificar zonas susceptibles a inundaciones o deslizamientos de laderas, para mitigar vulnerabilidades y comunicar a la población las medidas que debe reforzar para proteger su integridad.

Las instancias de emergencia se mantienen atentas a la evolución de estas ondas tropicales y listas para activar los refugios temporales en las comunidades que así lo requieran.

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La CNPC exhortó a la ciudadanía a no transitar a pie o en vehículo cerca de cuerpos de agua y pasos de corrientes, o en áreas con laderas inestables.

Indicó que, para mantener una movilidad segura durante los episodios de lluvia, se recomienda a los conductores reducir la velocidad, encender las luces de sus automóviles, mantener una distancia prudente y evitar intentar cruzar calles o avenidas inundadas.

dmrr