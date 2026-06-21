La Iglesia celebró la decisión de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de abrir el debate sobre el papel de la inteligencia artificial en la educación y en la vida de los niños, pues, afirmó, es una iniciativa necesaria y oportuna donde deben participar diversos actores de la sociedad.

“Desde la Iglesia consideramos que este debate debe desarrollarse desde una perspectiva más amplia que la meramente tecnológica o económica, porque la pregunta central no es solamente qué puede hacer la inteligencia artificial, sino qué tipo de personas queremos formar y qué sociedad deseamos construir con ella”, dijo.

A través de su editorial Desde la Fe, indicó que “pocas veces una transformación tecnológica ha avanzado con tanta velocidad y con un impacto tan profundo en la vida cotidiana de las personas”.

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“La inteligencia artificial ya forma parte de las empresas, de la toma de decisiones en distintos procesos, y por supuesto, de las aulas, los hogares, los teléfonos móviles y las dinámicas de aprendizaje de millones de estudiantes”, agregó.

En ese sentido, enfatizó que aunque la tecnología es una herramienta extraordinaria, nunca puede sustituir la búsqueda de la verdad, la formación del juicio, la capacidad de pensar críticamente, la construcción de relaciones humanas auténticas y el descubrimiento del sentido de la vida.

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Abundó que la realidad muestra que la tecnología está avanzando a una velocidad mucho mayor que la capacidad humana para desarrollar una reflexión ética, cultural y educativa a la altura de los desafíos que plantea.

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Adicionalmente, señaló que mientras aparecen nuevas aplicaciones, todavía no se han terminado de comprender sus efectos sobre la atención, la creatividad, la vida emocional y la capacidad de discernimiento en niños y adolescentes.

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Ante ello, destacó que el riesgo no es únicamente que las máquinas hagan ciertas tareas mejor que las personas, sino que éstas renuncien progresivamente al esfuerzo de pensar, analizar y buscar la verdad por sí mismas.

Por ello, puntualizó que el debate no puede recaer exclusivamente en los gobiernos o en las instituciones educativas y consideró que es necesario que la conversación se extienda a las familias, empresas tecnológicas y varios actores sociales más.

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Además, resaltó que los padres continúan siendo los primeros responsables de la educación de sus hijos; las escuelas deben formar en el uso crítico, responsable y creativo de estas herramientas; y las empresas, tienen la oportunidad de orientar la actividad económica hacia los criterios de transparencia, responsabilidad, inclusión, acceso y medidas de equidad, que ayuden a corregir los desequilibrios creados por la concentración de riqueza y poder.

“Llegar a tiempo a esta discusión tiene enormes beneficios. Nos permite aprovechar el potencial de la inteligencia artificial y prevenir riesgos que ya comienzan a manifestarse”, expresó.

“La velocidad del mundo digital no puede convertirse en el criterio que determine la formación de las nuevas generaciones; el criterio es la custodia de la dignidad humana”, concluyó.

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dmrr