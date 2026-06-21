A pesar de que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) no logró la derogación de la Ley del ISSSTE de 2007 ni la abrogación de la reforma educativa, obtuvo una serie de compromisos, recursos económicos, plazas, recategorizaciones y apoyos para trabajadores de la educación en distintos estados del país.

Al concluir su paro nacional, el magisterio disidente provocó pérdidas por más de 410 millones de pesos al comercio establecido de la Ciudad de México durante los 20 días que duraron las movilizaciones y el plantón instalado en el Centro Histórico.

El movimiento magisterial concluyó formalmente la mañana de este sábado, por lo que a partir de este lunes alrededor de 1.4 millones de alumnos que permanecían sin clases podrán regresar a las aulas en las entidades donde la CNTE mantenía suspendidas las actividades.

Los dirigentes de la Coordinadora insistieron en que el repliegue de las movilizaciones no es una derrota y adelantaron que iniciarán una etapa de reorganización para fortalecer al movimiento y preparar nuevas acciones. Sostuvieron que el gobierno federal no presentó una propuesta para eliminar la Ley del ISSSTE de 2007, principal demanda del magisterio disidente, ni para revertir la reforma educativa, por lo que ambas exigencias permanecerán vigentes.

Entrevistado en Baja California, el secretario de Educación, Mario Delgado, rechazó que el gobierno haya “sobornado” a la Sección 22 de Oaxaca de la CNTE para que levantara su plantón.

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