La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) reafirmó su compromiso con la transparencia, el acceso a la información pública y la protección de datos personales, al considerar que estos derechos se han convertido en garantías fundamentales para la democracia y en herramientas indispensables para fortalecer la rendición de cuentas y la vida institucional del país.

Al inaugurar el "Encuentro de Enlaces de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales", el coordinador de Humanidades, Miguel Armando López Leyva, destacó que la máxima casa de estudios no sólo cumple con las disposiciones legales y normativas en la materia, sino que se ha consolidado como un referente nacional en la promoción y garantía de estos derechos.

Explicó que aunque la protección de datos personales tiene sus raíces en la evolución del derecho a la privacidad y las libertades civiles, tanto ésta como el acceso a la información son prerrogativas cuya institucionalización es relativamente reciente.

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Sin embargo, en poco más de dos décadas han pasado de ser derechos poco conocidos a constituirse como elementos esenciales para el funcionamiento de una democracia moderna.

“En poco más de dos décadas transitamos de la familiarización incipiente con sus atributos a su valoración plena como garantías fundamentales y al convencimiento de su invaluable papel en la democracia”, señaló.

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Por su parte, el titular de la Oficina de la Abogacía General, Hugo Alejandro Concha Cantú, afirmó que el siglo XXI puede considerarse el siglo de la transparencia en México, debido a que el proceso inició con la primera ley de acceso a la información pública promulgada a principios de los años 2000 y generó avances significativos en las instituciones públicas.

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No obstante, reconoció que la evolución de la transparencia en el país no ha estado exenta de obstáculos y distorsiones, por lo que resulta indispensable mantener y fortalecer los mecanismos que garanticen el ejercicio efectivo de este derecho.

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Concha Cantú recordó que la reciente reforma constitucional que sustituyó al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) por un esquema de autoridades garantes obligó a las instituciones públicas a crear instancias propias para asumir esas funciones, desafío que la UNAM enfrentó de manera inmediata.

En ese contexto, la titular de la Autoridad Garante de la Universidad e investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas, María Marván Laborde, consideró que la desaparición del INAI representó una medida regresiva para el país. Sin embargo, sostuvo que la Universidad tiene la oportunidad de colocarse a la vanguardia nacional en materia de transparencia.

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“La UNAM no va para atrás; tenemos la oportunidad de ser la universidad más transparente del país”, enfatizó.

Durante el encuentro también se destacó el crecimiento sostenido de las solicitudes de acceso a la información dirigidas a la institución.

El subdirector de Acceso a la Información del Comité de Transparencia, Gustavo Ernesto Ramírez Rodríguez, recordó que tras la promulgación de la primera Ley Federal de Transparencia en 2002, la Universidad se incorporó rápidamente a esta política mediante la creación del Acuerdo para la Transparencia y Acceso a la Información, así como de la Unidad de Enlace y el Comité de Información.

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Detalló que en aquel año la UNAM registraba alrededor de 400 solicitudes anuales de información; sin embargo, con el paso del tiempo la cifra creció hasta superar las seis mil peticiones por año.

Además, explicó que las solicitudes actuales son cada vez más complejas, pues en muchos casos incluyen entre 70 y 80 requerimientos distintos e involucran información de múltiples entidades académicas y dependencias universitarias, e incluso abarcan periodos extensos de tiempo.

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A pesar de ello, estimó que durante el presente año la cifra podría estabilizarse en alrededor de tres mil 800 solicitudes, reflejo de la consolidación de una cultura de transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas dentro de la máxima casa de estudios.

dmrr