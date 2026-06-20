Con motivo de la celebración del Mundial de Futbol y el objetivo de proteger, investigar y perseguir los delitos en materia de trata de personas que pudieran surgir durante el evento internacional, la Fiscalía General de la República (FGR) informó al Senado de la República que puso en marcha la Estrategia de Procuración de Justicia con motivo de la Copa Mundial FIFA 2026.

Se trata de una de la respuesta a un dictamen con punto de acuerdo por el que el Senado de la República exhortó a la FGR para que, en coordinación con los gobiernos de Nuevo León, Jalisco y de la Ciudad de México, fortalezcan las campañas de prevención, detección y denuncia contra la trata infantil y la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes.

Por la celebración de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se llevará a cabo en Canadá, México y Estados Unidos, se destaca en el documento de la Fiscalía, se prevé un incremento de la movilidad nacional e internacional, así como una mayor concentración de población en zonas turísticas, hoteleras y comerciales.

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En ese contexto, la Fiscalía General de la República, a través de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas (FEVIMTRA), puso en marcha la Estrategia de procuración de justicia con motivo de la Copa Mundial FIFA 2026, para la protección, investigación y persecución de la trata de personas.

Además, precisó las líneas de acción en torno a la Estrategia: implementación de guardias permanentes; equipos de apoyo integrados por personal de otras Fiscalías Especiales adscritas a la FEVIMTRA, así como apoyo a la Fiscalía Especializada de Control Regional.

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Respecto de la implementación de guardias temporales de personal adscrito a la Fiscalía Especial para la Investigación de los Delitos en materia de Trata de Personas, explicó que consiste en un esquema de guardias operativas del personal especializado contando con el apoyo del personal de 24 horas del Centro de Atención Telefónica (CAT).

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Ello, apuntó, a efecto de garantizar atención inmediata, capacidad de reacción y continuidad operativa ante posibles hechos relacionados con delitos en materia de trata de personas y conductas vinculadas.

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Además, señaló que, con el propósito de brindar orientación, recibir denuncias e iniciar investigaciones por la posible comisión de delitos federales, la FGR habilitó el micrositio https://fgr.org.mx/en/FGR/Mundial2026, disponible en su portalinstitucional, donde además se ofrece información relevante sobre los derechos y obligaciones de las personas extranjeras.

En cuanto al fortalecimiento operativo mediante equipos de apoyo y de refuerzo, la FGR reportó al Senado que se realizó con la finalidad de robustecer las capacidades institucionales de respuesta, atención e investigación durante el desarrollo de la Copa Mundial FIFA 2026, por lo que también se tendrá personal comisionado proveniente de fiscalías especiales, con el fin de fortalecer la operación sustantiva.

Dicha medida, estimó, permitirá optimizar tiempos de respuesta y asegurar la continuidad de las funciones sustantivas durante el periodo de alta afluencia nacionalrelacionada con el evento deportivo.

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