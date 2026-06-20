Bajo consignas como “La CNTE vive, la lucha sigue” y “Secciones unidas jamás serán vencidas”, la secretaria general de la Sección 22 de Oaxaca, Yenny Pérez Martínez, aseguró que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) iniciará una etapa de reorganización y fortalecimiento, pero advirtió que el movimiento regresará con mayor fuerza para continuar la exigencia de una jubilación digna y la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007.

“Hoy les debe quedar claro que vamos a reorganizarnos, que así como salimos miles y miles de compañeros en esta huelga nacional volveremos y con más fuerza y con otros sectores, así como también nos acompañaron organizaciones sociales, sindicatos y colectivos que estuvieron codo a codo y hombro a hombro en esta lucha colectiva”, afirmó la dirigente durante la clausura de la Asamblea Nacional Representativa (ANR).

Ante representantes de las distintas secciones del país, Pérez rechazó las versiones que califican como una derrota el repliegue del movimiento y sostuvo que la CNTE ha demostrado durante más de cuatro décadas su capacidad para fortalecerse desde las bases y mantener una dirección colectiva en la toma de decisiones.

Lee también Con bono pendiente, sección 7 de la CNTE evalúa si levanta plantón de la CDMX; debe esperar decisión de Asamblea Nacional

Señaló que la huelga nacional permitió visibilizar la falta de respuesta del gobierno federal a las demandas del magisterio y acusó a las autoridades de incumplir compromisos asumidos respecto a la reforma al sistema de pensiones.

Destacó la solidaridad de organizaciones sociales, sindicatos y colectivos que acompañaron las movilizaciones realizadas durante las últimas semanas en la Ciudad de México, al considerar que la lucha magisterial logró trascender al ámbito educativo para convertirse en una causa compartida con otros sectores.

[Publicidad]

Tras varias horas de deliberaciones, la ANR dio por concluidos sus trabajos con llamados a mantener la unidad del movimiento, continuar la organización en los estados y preparar una nueva etapa de lucha. La sesión cerró con consignas, el canto de “Venceremos” y el compromiso de regresar a las calles para insistir en sus demandas históricas.

Lee también SEP ofrece bono a CNTE para contratar a maestros; oferta no es para levantar plantón, dice representante de la Sección 22

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

[Publicidad]

cdm