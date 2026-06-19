La Sección 7 de Chiapas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) indicó que evalúa si levantan el paro y retiran su plantón del Centro Histórico de la Ciudad de México, como ya lo acordó la Sección 22 de Oaxaca.

Tras salir de una mesa tripartita en la Secretaría de Gobernación (Segob) con el gobierno de México y el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, la sección 7 de Chiapas señaló que queda pendiente un bono como el que aceptó la Sección 22.

Isael González, secretario de esta sección, indicó que se alcanzaron acuerdos como ascensos y reuniones en el estado, así como una reunión de justicia tras agresiones denunciadas.

Miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) levantan sus cosas y se retiran del plantón en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL

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“¿Hubo un acuerdo económico? ¿Les van a ayudar económicamente para mejoras educativas?”, se le preguntó.

“Dejamos varios temas que quedaron que lo van a revisar con la Secretaría de Hacienda federal”, respondió al indicar que se entregó un paquete de construcción de infraestructura.

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Acerca de si van a retirarse del plantón, Isael González explicó que “cada contingente realiza su consulta”.

Miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) levantan sus cosas y se retiran del plantón en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL

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“Nosotros, terminando, nos vamos a reunir todavía para revisar. Cada sección tiene su valoración, cada contingente hace su consulta. Nos lo van a informar, también nosotros. Cada uno analiza y se respeta, lo que resulte, lo compartimos y se le da una forma para que todos caminemos en unidad”, precisó.

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Apuntó que la reunión de este viernes en la Segob no los deja conformes porque en Chiapas hay rezago educativo por la falta de profesores en las aulas.

Ante el levantamiento de carpas y casas de campaña que empezó la sección 22 en el Centro, la vocería aclaró que primero debe sesionar la Asamblea Nacional Representativa.

Miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) levantan sus cosas y se retiran del plantón en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL

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“La 22 culminó su proceso de consulta, en el cual sus bases mantienen como insuficientes los ofrecimientos del gobierno federal; sin embargo, bajo sus consideraciones determinan un eventual levantamiento. Su posición será llevada a la ANR y ahí se definirá el cómo”, se puntualizó.

“Las mesas tripartitas continúan y la exigencia de la abrogación de la Ley del ISSSTE continúan”, se recalcó.

La vocería agregó que “todo lo que sucede, coincide con los días de relevo natural como cada fin de semana”.

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