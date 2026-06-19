La Secretaría de Educación Pública (SEP) ofreció un bono especial a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) para contratar docentes, informó Yenni Pérez Martínez, secretaria general de la Sección 22.

Al término de la marcha que salió del Ángel de la Independencia a la Secretaría de Gobernación (Segob), se le cuestionó acerca de cuál será el destino de los recursos, y dijo que lo definirán las bases del magisterio.

"No hemos definido la cuestión de eso, va a ir a una consulta a las bases. Entonces, no depende de nosotros, como parte de la representación, sino precisamente que se vaya a valoración de los compañeros", contestó.

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No obstante, no quiso precisar el monto que recibirá la Coordinadora, pero aseguró que no son para que se levante el paro.

"Me parece que esa puntualización lo vamos a hacer con los compañeros de base, regularmente cuando se especulan millones, como fue el año pasado, varios medios de comunicación insinúan que el movimiento se levanta precisamente por los millones que entregan, y no es así", dijo.

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"Esa oferta económica no es ni para la sección, ni para una cuestión que tenga que ver con levantar el movimiento, tiene que ver con una atención precisamente a la contratación de personal docente, porque la reforma educativa no permite que haya contrataciones una vez que se jubilan los compañeros de manera inmediata, entonces tenemos un rezago de más de 10 mil faltantes de contratación de personal, por lo tanto se estará revisando cómo se va a impulsar ese recurso", explicó.

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Pérez Martínez abundó en que "ese recurso tendría que ser extraordinario".

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La tarde de este 19 de junio, en la Secretaría de Gobernación (Segob) se lleva a cabo una mesa entre la sección 7 de Chiapas de la Coordinadora, con el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar; el secretario de educación pública, Mario Delgado; y el subsecretario César Yáñez.

"Esta mesa de trabajo tiene el firme compromiso de seguir avanzando en beneficio del magisterio y de la educación de las niñas y los niños de Chiapas", comentó Delgado.

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