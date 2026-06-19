La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) cumplió este viernes 19 días de huelga nacional indefinida con una nueva jornada de movilizaciones en la Ciudad de México, que incluye una marcha a las 10 de la mañana del Ángel de la Independencia al Zócalo para conmemorar el décimo aniversario de los hechos de Asunción Nochixtlán, Oaxaca, ocurridos el 19 de junio de 2016.

Además de la movilización, los integrantes de la Coordinadora darán seguimiento a las mesas tripartitas instaladas en la Secretaría de Gobernación (Segob), entre ellas la correspondiente a la Sección 9 de la Ciudad de México, como parte de las negociaciones abiertas con autoridades federales y locales.

La jornada se desarrolla en medio del estancamiento de las negociaciones entre el magisterio disidente y el gobierno federal, luego de que la Comisión Nacional Única de Negociación sostuvo esta semana una reunión con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, y el director general del ISSSTE, Martí Batres.

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Maestros de la CNTE protestan en oficinas de las Afores en CDMX en su día 18 de paro nacional (18/06/2026). Foto: Luis Camacho / EL UNIVERSAL

Sin embargo, la CNTE aseguró que no hubo avances sustanciales en sus demandas centrales.

Durante la semana, la Coordinadora realizó diversas acciones de protesta en la capital del país, entre ellas marchas, bloqueos y movilizaciones hacia las inmediaciones del Estadio Ciudad de México (Azteca), aprovechando la visibilidad internacional que genera la realización de la Copa Mundial de Futbol 2026.

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La CNTE sostiene como principal exigencia la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007 para regresar al sistema solidario de pensiones y eliminar el esquema de cuentas individuales administradas por las Afores.

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Asimismo, demanda la desaparición definitiva de la Usicamm, incremento salarial, mejores condiciones laborales, respeto a los derechos sindicales y el cese de descuentos y sanciones contra docentes que participan en las movilizaciones.

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Los dirigentes magisteriales han acusado al gobierno federal de mantener una postura de cerrazón frente a sus demandas y sostienen que, a diferencia de otros momentos de confrontación con administraciones anteriores, actualmente no existen acercamientos que permitan construir una salida al conflicto. Por ello, advirtieron que las movilizaciones continuarán mientras no haya respuestas favorables a sus planteamientos.

¿Qué pasó en Asunción Nochixtlán, Oaxaca en 2016?

La marcha de este viernes también servirá para recordar a las víctimas del operativo policial realizado en Nochixtlán el 19 de junio de 2016, considerado por la CNTE como uno de los episodios más graves de la represión contra el movimiento magisterial en las últimas décadas.

De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), este episodio representó una violación al derecho a la vida, a la manifestación, a la libre asociación, al acceso a la verdad y a la justicia, luego de que los manifestantes fueron atacados por un contingente 400 policías federales, 400 estatales y 50 elementos de la Agencia de Estatal de Investigaciones.

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La protestas comenzaron en aquellos años tras la promoción de la Reforma Educativa por el Sistema Nacional de Evaluación de la Educación, que el magisterio acusó de ser violatoria a sus derechos laborales. Posteriormente los maestros protestaron en varios estados, entre ellos Chiapas, Ciudad de México, Guerrero, Oaxaca y Veracruz.

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En este contexto, dos líderes sindicales fueron aprehendidos, provocando una serie de bloqueos carreteros en 37 zonas en Oaxaca, entre ellas la carretera que conecta Huajuapan de León con la ciudad de Oaxaca, donde se ubica el tramo de Nochixtlán.

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Según la CNDH, el resultado de los enfrentamientos entre policías y los manifestantes el 19 de junio de 2016, dejó 8 personas fallecidas, 103 lesionados, 46 afectados por la exposición a gases lacrimógenos –incluidas 35 personas menores de edad– y algunos otros por diversas afectaciones en sus propiedades.

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